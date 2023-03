Los vecinos exigen saber cuándo les leerán el contador para evitar multas

Los vecinos que no tienen contador con lectura a distancia exigen al Ayuntamiento conocer cuándo van a pasar los técnicos para facilitarles la revisión, dado que pasados tres meses sin lectura se arriesgan a que les impongan un recargo de 15 euros al trimestre, en el caso de uso doméstico, y de 30 euros si el uso no es doméstico. Así se ha planteado en el último Consejo de Consumo, en el que se ha exigido conocer las medidas que adoptará el Consistorio para que los clientes puedan saber cuándo les van a leer el contador “e incluso si efectivamente” los técnicos han pasado por allí. Los usuarios que no cuentan con este dispositivo que permite la lectura a distancia también quieren saber si las revisiones presenciales se ejecutan de lunes a viernes por la mañana, que coincide con el horario de trabajo más común y cuando los usuarios tienen más dificultad para estar en la vivienda y permitir el acceso.

Así lo planteó el concejal socialista José María Collados durante la última Comisión de Hacienda y Contratación, en la que el responsable, el edil Fernando Rodríguez, recordó que la Ordenanza Fiscal sobre Agua regula cómo solventar esta situación: instalando un contador con módulo de telelectura. Insistió en que el recargo se aplicará a clientes a los que no se les ha podido leer el contador durante más de tres meses y que no han facilitado los datos de telelectura, a pesar de que los técnicos dejan una tarjeta anotando la hora y exigiendo el dato.