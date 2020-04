Los sueños truncados de los alumnos salmantinos de FP

Cristina Rodríguez tiene 25 años y es de Linares pero lleva todo el mes sola y recluida en su piso de alquiler de Salamanca. Estudia segundo curso del Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos y Redes en Salesianos Pizarrales y no puede ocultar su cabreo. “Tenía mi vida planeada para ponerme a trabajar cuando me titulase. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a hacer ‘teletrabajo’ en mi empresa asignada sin haber visto nada antes de cómo trabajan, sin tener acceso a los sistemas que utilizan, sin nadie que me enseñe...?”, señala la joven, que critica que no hayan dado la posibilidad de posponer íntegros los tres meses de prácticas y se haya reducido a uno. Este mes “en blanco”, donde sus padres tienen que seguir asumiendo gastos de alquiler y estudios, lo está dedicando a avanzar en el proyecto de fin de grado, que aún no sabe si tendrá que entregar antes de fecha.