Los sanitarios se van de la comunidad por los puestos poco atractivos

El sector sanitario es uno de los más afectados por el ‘efecto subasta’ de los profesionales, pero en este caso es una pugna a gran escala: no solo se ‘roban’ trabajadores entre comunidades autónomas, sino que también hay que competir con los salarios que ofrecen otros países europeos y que, por norma, son mucho más elevados que los que se pagan en Europa.

En esta competición por convencer a médicos y personal de Enfermería de que se muden a otras comunidades, Castilla y León está en el bando perdedor y no es tanto por una cuestión de dinero. El salario base que Sacyl ofrece a los médicos está en la zona media del país, mientras que el acuerdo alcanzado en la anterior legislatura para mejorar las condiciones económicas de la Enfermería sirvió para dejar de ser una de las autonomías que peor pagaban de todo el país a situarse también en esa zona media: ni de los que más pagan, pero tampoco de los que menos.

“El problema no es tanto el salario, sino que los puestos de trabajo resultan menos atractivos que en otras zonas”, opinan desde la Consejería de Sanidad, que añaden: “En Castilla y León hay bastantes hospitales pequeños y comarcales, que a los especialistas no les suele parecer atractivo. Por su parte, la Atención Primaria está muy ruralizada. Hay más consultorios y centros de salud rurales que en ninguna otra parte de España, y últimamente lo rural tampoco atrae a los sanitarios. No lo ven nada atractivo”, lamentan.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, remitió días atrás una carta a la ministra Carolina Darias para proponer una serie de medidas que contribuirían a solucionar numerosos problemas de la Atención Primaria. En su misiva insistía en que “la solución debe ser nacional, porque se está viendo que lo que consigues por un lado te lo quitan por el otro. Debe afrontarse la situación nacional de los recursos humanos porque si cada comunidad hace la guerra por su cuenta va a ser imposible”, afirma el nefrólogo burgalés en referencia a esta subasta de sanitarios que puede dejar muy afectadas a determinadas zonas de España.