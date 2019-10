Nacido de la necesidad de aunar voluntades y trabajos que hasta la fecha caminaban desperdigadas y se desarrollaban de manera individual, el grupo “De la litosfera a la astenosfera: Geoquímica y dinámica global” (que tal es su nombre) no se limita al estudio y descripción de los procesos que tienen lugar en la actualidad, sino que tratan de ir más allá y comparar dichos procesos con aquellos que tuvieron lugar en el pasado. “Esta visión es la que nos permite conocer nuestra propia historia a nivel planetario, los cambios dramáticos que ha sufrido la tierra, pero también el origen y la naturaleza de los recursos naturales de los que ahora disfrutamos”, subraya el director del grupo, para quien la diversidad de sus miembros le ha permitido diversificar los contenidos de sus investigaciones. Tanto es así, que el grupo cuenta actualmente con cuatro líneas de investigación diferentes: la centrada en el estudio de los volcanes y el riesgo que implican en la actualidad; aquella que orienta sus pasos en el análisis del ciclo del agua, desde que llega a la superficie y cómo se redistribuye en las profundidades, con especial atención al uso que se hace de él; otros miembros del grupo estudian los granitos, su edad, sus características, su relación con los yacimientos... Y no faltan aquellos que han centrado sus trabajos en estudiar la configuración de la arquitectura geológica de Castilla y León, con un retroceso en el tiempo de 300 millones de años.

“Para extraer la información que guarda una roca, les hacemos auténticas perrerías en el laboratorio”

Por eso, el campo se ha convertido en su banco de pruebas y las rocas son, por tanto, su principal herramienta de trabajo, que consiste en buscarlas, caracterizarlas y extraer de ellas toda la información posible para saber qué es lo que encierran. “Para extraer esa información, la verdad es que las hacemos auténticas perrerías y es que los laboratorios con los que contamos son muy sofisticados”, aclara el director del grupo.

Y es que a fin de cuentas, el planeta Tierra “sigue muy vivo y solo conociendo cómo funciona y cómo es nos resultará más fácil saber de dónde venimos”, comenta Gabriel Gutiérrez Alonso, consciente de que es a través del conocimiento como se puede instar a un mayor cuidado del planeta. “Aunque el hiperconsumo y la hiperexplotación no le va a hacer daño. Son las pequeñas modificaciones que surgen en la atmósfera y la biosfera las que nos harán daño a nosotros mismos, pero no al planeta; su dinámica, su cambio, su magnitud, la cantidad de energía involucrada... no cambiarán. El planeta seguirá funcionando como siempre; los que no vamos a seguir funcionando como siempre somos nosotros”, argumenta este geólogo.