Los rostros de la excelencia en la Universidad de Salamanca

Sabrina Fontenla: “Haber diversificado el tiempo en otras actividades que también aportaran valor me dio ventaja”

Sabrina L. Fontenla, graduada en Ingeniería de Materiales, carrera que estudió en el Campus Viriato, es la mejor de su área según dicho comité. “Las personas que me conocen saben que me esfuerzo, que si no entiendo algo lo pregunto y siempre estoy en alguna actividad nueva para aprender más”, explica la joven sobre el éxito conseguido e incide en que el resultado no es solo fruto de la puntuación académica —tuvo un 7,26 que siendo una ingeniería es una nota alta—. “Haber combinado una buena nota con diversificar el tiempo en otras actividades que también aportaran valor me dio ventaja tanto a nivel académico como laboral”, añade. Cursos, prácticas, formación en idiomas, actividades de emprendimiento, congresos y participación en debates han proporcionado a esta joven natural de Venezuela, pero con raíces españolas, competencias extras para su futuro laboral.

Sabrina Fontenla, que ya está trabajando en una empresa del sector de pruebas de vehículos, es, además, un ejemplo por ser una de las pocas mujer que aún se animan a estudiar una ingeniería. Al respecto asegura: “Es una cuestión de esfuerzo. Las matemáticas no se me daban bien y entré en la ingeniería sabiendo esto, pero también sabía que si me esforzaba el doble podía superar los resultados de las personas a las que sí se les daban bien las matemáticas” y apunta: “Quiero seguir formándome, contribuir al desarrollo sostenible y acercar la ciencia a las niñas”.