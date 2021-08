Los perros potencialmente peligrosos, ¿es justo ese cliché?

El Registro Municipal de Salamanca recoge un total de 19.293 perros censados, de los cuales 541 pertenecen a perros considerados potencialmente peligrosos. El listado de estas razas de animales son Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Dogo del Tibet, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Bullmastiff, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu, perro de Presa Canario y perro de Presa Mallorquín.

Los propietarios de estos animales no pueden salir con las manos vacías a la hora de sacarlos a pasear y tienen que cumplir una serie de requisitos como presentar al Registro el justificante de pago de la póliza del seguro y el certificado de sanidad del perro cada año, tener una tarjeta que acredite la licencia administrativa y otra con la inscripción del animal. “No estoy de acuerdo con que existan categorías porque hay perros más peligrosos que no tienen que tener ninguna licencia adicional. A mi perra solo la puedo sacar yo porque soy el único de la familia que tiene la licencia, y eso es injusto”, lamenta Saúl Rodríguez, dueño de Kira, una hembra American Pitbull.

Además, tienen que llevar bozal apropiado a su tipología racial y una cadena o correa no extensible de menos de dos metros si se encuentran en lugares o espacios públicos. Si los dueños no cumplen cualquiera de estas normas se exponen a infracciones leves, desde 150 euros hasta 300 euros, graves de 300 euros a 2.404 euros o muy graves de 2.404 euros a 15.025 euros. La Real Sociedad Canina de España (RSCE) pide desde abril de 2021, una Ley de Bienestar Animal que derogue la normativa existente y que no califique los perros por razas, sino que se tenga en cuenta el comportamiento de cada ejemplar para evitar así clichés injustos.

Pedro Bautista, educador y director del Club Canino Baucan cree que la etiqueta “perro peligroso” es “injusta” porque la naturaleza de estos perros es más sociable que cualquier otra raza, y que el problema que puede tener cualquier animal depende mucho de la educación que haya recibido y de las condiciones en las que viva. “Este año hemos recibido un 300% más de perros con respecto a otros años. A nuestra escuela vienen muchos perros considerados peligrosos, pero no tienen más problemas de conducta que otra raza, sino que son perros con algunas características físicas diferentes”, explica el educador.

Otros profesionales que llevan trabajando con este tipo de animales muchos años, también consideran que la raza no es el problema, como David Medina, peluquero canino desde hace nueve años. En su negocio todos los perros se atan a la mesa cuando van a tratar con ellos y les ponen bozal si ven que alguno se tira a morder. “Nosotros tratamos igual a todos los animales. Estos perros suelen ser buenos y nunca nos han dado ningún problema, es más, los tenemos más con los pequeños porque son más inquietos”, afirma el peluquero.

Muchos dueños salmantinos están cansados de la normativa vigente de estas mascotas y de las discriminaciones que sufren. “El otro día sufrí una trifulca cuando paseaba atado a mi perro. Al final vino la Policía y a pesar de explicarle los hechos, pareció que la culpa era mía por tener un perro peligroso”, cuenta Marcos Mendoza, dueño de Capo, un Pitbull Mexicano.