Los militares salmantinos se rebelan: “No se puede entregar la vida por la patria por 1.000 euros”

Hace 15 años, con José Bono como ministro de Defensa, que el Estado no sube el sueldo a los militares. Desde hace años y con más fuerza estos últimos tras la subida efectiva para cuerpos estatales como son la Guardia Civil y Policía Nacional, las asociaciones militares alzan la voz para exigir unas retribuciones “dignas y justas”. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 han sido la gota que ha colmado el vaso, ya que pese a que las asociaciones proponían como punto de partida para la negociación una subida lineal de 100 euros al mes para todas las categorías militares, finalmente ha sido un aumento de sólo 24 euros al mes, pero tan sólo para los soldados, que pasan de la categoría 13 a la 14 en el nivel administrativo.

Para presionar a Defensa para que continúe con la negociación durante los próximos meses la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro) ha convocado movilizaciones este sábado en una decena de capitales de provincia, entre ellas Salamanca. Será a las 12:00 horas en la plaza de la Constitución.

“Con la subida salarial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es merecida, el personal militar ya no está a un escalón de la Guardia Civil o la Policía Nacional, sino a un abismo. Las jerarquías, sacrificio y disciplina del militar ha jugado en nuestra contra y es hora de salir a la calle para exponer esta injusticia. No se puede entregar la vida por la patria por mil euros”, se queja a este periódico Miquel Peñarroya, presidente de Asfaspro, que recuerda que un soldado sobra entre 960 euros y 1.000 euros y que un suboficial del Ejército con 30 años de servicio tiene un sueldo de unos 2.000 euros con todos los complementos, similar a lo que cobra un guardia civil con dos años de servicio.

“No es sólo cuestión de dinero sino por valoración de nuestro personal y por dignidad. No nos pueden pedir sacrificio, disponibilidad y poner nuestra vida en juego por cuatro duros. Con el espíritu militar no pago el pan”, agrega Peñarroya, que también reclama una “carrera profesional atractiva” y que se reconozca la formación académica de los militares. Por otra parte el presidente de Asfaspro aplaude que por fin, seis años después, Defensa haya eliminado el recorte de sueldo que sufrían los militares en la reserva. “Era un agravio”, agrega. Otras asociaciones como Atme, Umt y Aume también exigen la subida de los salarios para que los “militares dejen de ser los servidores públicos peor retribuidos, con una disponibilidad permanentente y unos servicios no remunerados”. Aume exige que se paguen guardias, disponibilidad, festivos y noches.