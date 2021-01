Los juegos de nuestros mayores que permanecen en el recuerdo

El escondite, el burro, el pilla pilla y las canicas eran actividades en los tres primeros tercios del XX

“Nos gustaba jugar a los tesoros. Si alguien conseguía una revista o un periódico, recortaba fotos y luego las traía al grupo”

José María Hernández Pérez, nonagenario profesor, destaca: “Mis recuerdos sobre juegos infantiles me retrotraen al colegio de los salesianos de San Benito, con su patio de tierra, en el que cabía jugar a todo. Teníamos una gran variedad de ellos con lo que los recreos no eran aburridos y no nos limitábamos a jugar al futbol con balones propios de cada uno y que, en alguna ocasión, como eran simples pelotones de goma (no había para más), se convertían en perfectos hexaedros y botaban en más direcciones que la pelota ovalada del rugby”.