Los genios salmantinos que ayudan a que se enseñen mejor las matemáticas en España

A lo largo de la historia, su aprendizaje ha sido tan útil como denostado, tan necesario como temido, tan imprescindible como vilipendiado. Hoy en día es difícil de pensar en algún área del saber que no se encuentre invadido con su presencia. Todo a nuestro alrededor está dominado por esta ciencia. Sí. Son las matemáticas, un campo del conocimiento que impregna toda la vida, hasta las acciones más cotidianas. No hace falta aludir a la economía, la biomedicina, la seguridad, la industria aeroespacial, la meteorología o la ciencia del clima para comprender su impacto. Respirar, caminar, saltar, sentarse, dormir... son actos cotidianos del ser humano que tienen su propia traducción matemática. Incluso el arte o el hecho de ligar encuentran sus propias fórmulas matemáticas.

Aunque el grupo echa a rodar hace ahora ocho años, las investigaciones en torno a la educación matemática se remontan a la década de los noventa del pasado siglo, con proyectos significativos en este campo. “Por diferentes motivos, ese grupo tuvo que rehacerse y dar pie a la constitución de este nuevo, que obedece no solo a un interés por recoger toda esta trayectoria, sino también por dar cabida a gente nueva y abrir nuevas líneas de investigación”, señala María Teresa González Astudillo, quien desde entonces no ha dejado de aportar conocimiento en materia de educación matemática.

En su arranque, el grupo puso el foco de atención en el aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos —“las dificultades que tienen, los errores que comenten, el tipo de tareas que se les proponen y ver cómo responden a ellas, cómo resuelven los problemas...”, afirma González Astudillo—, llegando a poner especial atención en el pensamiento matemático avanzado, que se corresponde con los alumnos de Bachillerato y también universitarios. Pero no conformes con incidir únicamente en el aprendizaje, el grupo orienta también sus pasos hacia el campo de la enseñanza, donde la formación de maestros de Primaria y profesores de Secundaria se ha convertido en una de sus parcelas preferentes.

No en vano, el fin último de las investigaciones de este grupo es la adquisición de conocimiento. “Nuestra investigación es, ante todo, básica, aunque como somos también formadores de profesores tiene la contrapartida de ser también una investigación práctica”, subraya la directora del grupo, consciente de que no siempre estas investigaciones son tenidas en cuenta. “Algunas veces no se llevan a la práctica en las aulas porque piensan que son demasiado novedosas; romper esas barreras no siempre es fácil”, apostilla.

Pero no desespera. Al contrario, su empeño por encontrar fórmulas que rompan con esta tendencia y derriben esa sensación de que las matemáticas son difíciles de entender no ceja. “Por eso, tratamos de incentivar las matemáticas entre la formación de los maestros, pues junto a los alumnos suelen ser los que más miedo les tienen”, reconoce María Teresa González Astudillo.