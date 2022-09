Los expertos prevén la temporada de gripe más dura de los últimos años

Los sanitarios temen que la temporada de gripe de este invierno pueda ser “la más complicada de los últimos años”, aunque matizan que “no se ha recibido ninguna alerta al respecto, todavía”.

Esos pronósticos negativos se basan en varios factores. Por un lado, desde Australia se reporta que la epidemia gripal se ha anticipado varias semanas y lo que sucede en el hemisferio sur suele ser un aviso bastante fiable de lo que llegará a Europa. Aún así, los médicos relativizan. “Lo que suceda en Australia no es garantía de nada, porque a veces son cepas diferentes y se han dado casos de que luego en España no sucede lo mismo. Aquí intervienen los cerdos, que son la coctelera, después pasa a los patos y aves, que son las que lo diseminan por el mundo, y llega a los humanos”, explica el especialista de Medicina Comunitaria, Lucas Fernández.

Más allá de lo que ya se ve en el hemisferio sur, lo que lleva a los expertos en Salud Pública a temer un mal invierno son otros factores como el hecho de haber abandonado casi por completo la mascarilla -el pasado invierno se seguía utilizando en espacios cerrados- y también por la pérdida de inmunidad que genera el llevar dos años sin rastro de este virus.

Ante la sospecha fundada de que la temporada de gripe pueda ser complicada, los especialistas en Salud Pública y Medicina Comunitaria coinciden en señalar tres claves: vacunarse frente a la gripe, extremar el lavado de manos durante los meses de más frío y ponerse mascarilla cuando haya síntomas de resfriado.

Este último punto es el que requiere de un cambio de concepción de la mascarilla. En Europa no se utilizaba entre la población que no fuera sanitaria y la idea que ha quedado es que sirve para no contagiarse de otras personas. En cambio, en Asia es una ‘prenda’ habitual en condiciones normales, pero se concibe de una forma más solidaria: para no infectar a otras personas cuando uno se siente indispuesto. “En Japón siempre ha sido así. Si estornudas o tienes moqueo, es la cortesía de usarla para no contagiar a otros”, destaca el doctor Fernández del Campo.

Los pediatras también están atentos a la evolución del virus respiratorio sincitial. “El pasado año también se registró en Australia mucha bronquiolitis y luego no se corroboró en España”, indican desde el Hospital de Salamanca, que puntualizan que “el VRS es distinto a la gripe. De hecho, la gripe suele afectar poco a la población pediátrica”. También opinan desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas, que aluden a la lógica para intuir que “la previsión es negativa”, pero abogan por “esperar, porque todavía no existe ninguna alerta oficial”.