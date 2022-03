Los expertos confían en que el ‘nuevo’ virus no volverá a saturar la sanidad

Frente al punto de vista de Adolfo García-Sastre -la enfermedad que genera el SarsCov2 debería dejar de llamarse covid-, otros científicos vinculados a la sanidad salmantina mantienen que “el virus sigue siendo el mismo, pero ha cambiado el perfil del enfermo, porque está mucho más inmunizado”.

El médico internista Miguel Marcos -profesor del área de Medicina y especialista en Medicina Interna- opina que “la enfermedad no ha cambiado como concepto” y recuerda que “sigue habiendo gente que sufre un covid grave”, aunque coincide en que “ahora hay mucha más enfermedad leve que grave”.

En la misma línea se pronuncia el virólogo y profesor de Microbiología Estanislao Nistal. “Seguramente el covid que vimos que era grave incluso en jóvenes dejará de ser frecuente y solo se vea en personas mayores, no vacunados o no protegidos. La enfermedad se centrará en esa gente más susceptible”, opina y pone el ejemplo de la gripe: “No es lo mismo que nos contagiemos de gripe nosotros a que lo hagan nuestros padres. No va a ser la misma evolución, aunque sigue siendo la gripe”.

La principal consecuencia de este cambio en la gravedad de los casos y el perfil de los enfermos -que no los infectados- es que la saturación del sistema sanitario que se vivió en los dos primeros años, difícilmente se volverá a repetir, salvo un inesperado giro del guión.

Otros especialistas como Rafael Bengoa apuntaban recientemente que las dos claves para predecir el futuro de la enfermedad van a centrarse en la aparición de nuevas variantes del SarsCov2 que ocasionen problemas nuevos, y en aclarar cuánto dura la inmunidad que generan tanto la infección como las vacunas.

La premisa de la nueva situación pasa a ser la de “centrar los esfuerzos en el enfermo y no en el infectado”. Seguirá habiendo infecciones, pero la mayoría no pasarán de ser similares a un resfriado. De este modo, la sanidad tendrá que centrar sus esfuerzos en aquellos pacientes -cada día menos- que desarrollen neumonías bilaterales y el resto de problemas graves asociados al coronavirus.