Los virólogos vaticinan que es seguro que habrá más olas

Adolfo García-Sastre, el prestigioso virólogo del Hospital Monte Sinaí formado en la Universidad de Salamanca lo tiene claro: “Creo que la covid-19 que se refiere a la enfermedad, y no al agente causante, debería reservarse para la enfermedad severa durante la pandemia”.

Desde hace tiempo, el catedrático de Biología y Medicina comenta la importancia de cambiar la terminología empleada para hablar de la enfermedad producida por el coronavirus descubierto en China hace ya dos años. “Es más que nada un asunto de léxico”, considera y apunta que el término covid-19 “recordará en el futuro que la pandemia fue distinta de la situación futura, con muchos menos casos de enfermedad severa y la mayor parte de ellos más similares a un catarro que a una enfermedad severa”.

“Si una persona es asintomática, ¿tiene covid? Yo diría que no; covid es una enfermedad. Un asintomático tiene el virus, pero no covid”, ha comentado en varias intervenciones el virólogo e indice: “Es buena idea empezar a plantearse qué tipo de lenguaje tener en el futuro, simplemente, para reconocer que ya no es una pandemia”.