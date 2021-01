Los exámenes de la Universidad serán presenciales. Sin cambios ante la tercera ola

La organización de las pruebas no es fácil, así lo reconocen los decanos de grandes centros, como Derecho, donde los alumnos han estado divididos hasta en tres grupos para acudir de forma presencial a las clases en algunos casos una vez cada tres semanas. “Nuestros exámenes comienzan el día 1 de febrero y serán presenciales. Los hemos organizado en franjas horarias y estableciendo varias aulas para cada grupo”, explica el decano Fernando Carbajo y añade que incluso utilizarán los sábados por la tarde. Por si la cosa se complica, el centro ya tiene una addenda que recoge la posibilidad de celebrar exámenes “on line” si la situación sanitaria hace imposible la presencialidad.

La mayor parte de los centros tienen en mente esta posibilidad, aunque de momento todos están trabajando en la realización de las pruebas “in situ”. “Tenemos aulas muy grandes, así que los podemos hacer, aunque para separar más a los alumnos ha habido que hacer franjas horarias y exámenes en turnos de mañana y tarde”, señala David Díez, decano de la Facultad de Ciencias Químicas.

En este sentido, Jesús Galende, decano de Economía y Empresa, señala que se ocuparán más aulas en cada examen, lo que conllevará una mayor organización durante el periodo en el que se llevarán a cabo, que en este centro será entre el 20 de enero y el 16 de febrero.

La solución que ha planteado la Facultad de Geografía e Historia es hacer franjas horarias, de forma que los exámenes durarán dos horas máximo y los profesores con grupos muy numerosos contarán con la ayuda de otros compañeros para examinar simultáneamente en varias aulas a la vez o podrán disponer de varias franjas horarias en el mismo día, eso sí, en este caso los exámenes “tendrán que tener idéntico nivel de dificultad”, incide el decano José Luis de las Heras.

Centros como el de Traducción y Documentación están confiados en que no habrá problemas. “Estamos impartiendo prácticamente toda la docencia de manera presencial y apenas hemos tenido casos de contagios, con lo cual no tendría sentido que los exámenes fuesen de otra manera”, comenta la decana Rosa López mientras que la decana de Biología, Rosario Arévalo, explica que se han organizado para que no coincidan los exámenes de dos asignaturas el mismo día y a la misma hora con el fin de evitar aglomeraciones en los pasillos.

“Un auténtico encaje de bolillos”, así es como define el decano de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fernando Rodríguez, la organización de los exámenes reservando las aulas suficientes para mantener la distancia de seguridad, aunque insiste: “Consideramos que la rigurosidad de la evaluación es un objetivo mayor”.

Por su parte, en Ciencias Sociales están confiados en poder realizar los ejercicios según la planificación a partir del día 22 de enero con la distancia interpersonal, que, recuerda en vicedecano de Docencia, Arsenio Dacosta, han cumplido desde octubre.

Al igual que en la universidad pública, también en la Pontificia de Salamanca los exámenes se llevarán a cabo de forma presencial en la mayor parte de los casos. El Vicerrectorado de Internacionalización y Estudiantes, con Juan Manuel Castro al frente, tiene previsto que solo los ejercicios de las modalidades semipresenciales se lleven a cabo en formato telemático.