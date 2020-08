Los estorninos inician su particular ‘invasión’ de Salamanca

Cada año llegan más pronto. En 2018, a mediados de septiembre se contabilizan ya unos 5.000 estorninos en la ciudad y la empresa encargada de mantener controlada esta población de aves ya hablaba de adelanto con respecto a años anteriores porque lo habitual era que viniesen en masa durante el mes de octubre, con la bajada de las temperaturas. En 2019 ya “veranearon” en Salamanca y se fueron asentando desde finales de julio hasta ser 30.000 a finales de agosto. Y este año, a finales de julio la Junta de Castilla y León se vio obligada ya a contratar a una empresa para ahuyentar a los estorninos que invadían la Gerencia de Empleo de San José. Bandos de estos pájaros se refugian desde hace días cada noche en edificios del Campus Miguel de Unamuno, en los árboles de Torres Villarroel y otras zonas verdes de la capital.

Sin embargo, la campaña municipal para expulsar a los estorninos del casco urbano de la ciudad aún no ha empezado. Según confirman fuentes del Ayuntamiento, la previsión es que se emprenda en los primeros días de septiembre, más tarde que el pasado año. El pasado febrero venció el contrato que el Consistorio mantenía con Larus Control no solo para espantar a estas aves, sino también para evitar que otras especies se conviertan en una plaga. No fue hasta mayo cuando se inició el proceso para adjudicar de nuevo el servicio de control de los dormideros urbanos de estorninos pinto y negro en la ciudad, así como para controlar la población de otros pájaros, como la paloma torcaz, la tórtola turca, las urracas o grajillas y la captura con redes de palomas bravías. Sin embargo, aunque los pliegos establecen su inicio el 1 de agosto, se está a la espera todavía de la firma del contrato, según fuentes municipales, para poder iniciar los trabajos a principios del próximo mes. De hecho, los detalles de las ofertas presentadas por ocho empresas se analizaron en una Mesa de Contratación a mediados de agosto. Dado que el servicio municipal no estaba operativo, la propia Delegación Territorial de la Junta tuvo que optar por contratar directamente a una empresa para que acabase con el asentamiento en la Gerencia de Empleo.

El presupuesto anual para el contrato municipal que se cerrará en los próximos días será de 66.410 euros —IVA incluido— al año, y tendrá validez hasta 2022, aunque podrá ampliarse con prorrogas hasta 2024.