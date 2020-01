Los especialistas del Hospital de Salamanca, sobre el coronavirus chino: “Es difícil de contener”

El gobierno chino ha blindado la ciudad de Wuhan, que se ha blindado en cuarentena para evitar que el coronavirus se convierta en una posible pandemia mundial. Nadie puede salir de la ciudad y nadie puede entrar. El problema es que puede que sea demasiado tarde, porque el virus que ha causado un total de 17 muertes y cientos de infectados ya ha escapado de China. Esta semana se registró el primer caso en Estados Unidos. “En una ciudad con once millones de habitantes y que tiene aeropuertos... Es incontenible”, opina el especialista en Enfermedades Infecciosas del Hospital de Salamanca Moncef Belhassen.

El internista considera que, pese a todo, hay que mantener la calma: “Es cierto que se han contagiado muchas personas y ha muerto gente, pero hay que analizar qué perfil de paciente ha muerto. Pueden ser personas muy mayores o que ya estaban en muy mal estado de salud. Estamos muy al inicio del virus. Puede ser algo grave o quedarse en un problema local”, valora.

La nueva amenaza se trata de un virus a nivel animal, que va saltando de especies y cuando pasa al ser humanos se vuelve más agresivo. “Hace tiempo también existió un virus que afectaba a los camellos en Arabia Saudí, saltó a los humanos y murió gente. Aquí el miedo no es que afecte a 500 personas, sino que se convierta en una epidemia mundial de la que se viene hablando desde hace años”, especifica el doctor Belhassen. Se refiere a un pronóstico que profesionales y autoridades sanitarias consideran muy factible en un mundo tan globalizado como el actual. “Se viene diciendo que alguna vez no tiene que tocar que un virus respiratorio se convierta en epidemia. Cada vez que surgen noticias así salen noticias comentándolo, pero esperemos que no sea esta la ocasión”.