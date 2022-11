Los distribuidores aumentan stock ante una incierta huelga de transportes

¿Cuántos transportistas se sumarán desde el lunes, 14 de noviembre, a la huelga nacional convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte? ¿Cuantos días se prolongará? ¿Afectará al Black Friday y a la compras navideñas? De momento, no hay respuesta para estas preguntas. Tan solo el temor a que se repitan los problemas de abastecimiento y de distribución de la anterior convocatoria, en marzo y que duró 20 días.

Aunque desde el sector dejan muy claro que hay motivos suficientes para protestar, de momento ninguna de las dos principales asociaciones del sector en Salamanca se han adherido a este paro indefinido. Sin embargo, los distribuidores de alimentación y hostelería aseguran que no pueden arriesgarse y van a incrementar su stock ante posibles problemas en la cadena de suministro.

“Todo lo que sea intentar arreglar el transporte haciendo daño a terceros nos parece una verdadera locura en un momento tan delicado como el actual, en el que toda la población sufre bastante las penurias derivadas de la guerra, la subida de precios de la calefacción y la luz. No queremos participar en perjudicar más”, remarca el presidente de Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discrecionales (Aestradis), Paulino Benito.

Sin embargo, tampoco hace ocho meses se esperaba el impacto que tuvo el anterior paro. Y un bajo seguimiento en la provincia no implica que en Salamanca no repercuta la huelga de los transportistas que tendrían traer mercancía desde otras zonas de España. “Los proveedores tenemos que hacer alguna previsión porque no sabemos cuánto va a durar. Si me dijeran que es para una semana, pero no lo sabemos y la Navidad está ahí”, explica la presidenta de Asociación de Distribuidores de Alimentación y Hostelería de Salamanca (Adahs), Gabriela Acera. “Habitualmente tenemos un stock de seguridad de 8 a 10 días, pero ahora a lo mejor tenemos que aumentarlo al doble o al triple”, asegura matizando que, si bien para los productos no perecederos no hay mayor limitación que el espacio de almacenamiento, el problema puede ser mucho mayor para los negocios que trabajan con alimentos y productos poco duraderos. La incertidumbre de una huelga sin plazos y sin previsión del seguimiento que tendrá es su mayor preocupación en una época del año en la que aumentan las ventas.

Por el contrario, en el Mercasalamanca se respira una mayor tranquilidad. Su directora gerente, Esther García, asegura que en la anterior huelga no hubo problemas de abastecimiento, salvo un día en el que faltó el pesado y “no hubo problemas de mercancías”. “Los mayoristas van a hacer todo lo posible para garantizar el suministro”, afirma.