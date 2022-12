Los dispositivos que usan los detectives privados en sus investigaciones

Dos detectives privados de Salamanca llevan diez años trabajando y aseguran que en este tiempo han avanzado los medios pero “no hay nada nuevo bajo el sol”. Se trata del director de Zapa Investigación y el director de operaciones de Adexu Detectives.

En este sentido, explican que ha habido una evolución tecnológica en el ámbito de los detectives y aunque siempre quedarán artilugios como los bolsos con cámara o los bolígrafos que graban, los teléfonos móviles se han convertido en el gran aliado.

“Las cámaras de los teléfonos de hoy en día tienen muy buena resolución y el móvil pasa desapercibido, por lo que es lo que más utilizamos. No obstante en ocasiones necesitamos meter mucho zoom y tiramos de cámaras convencionales. El caso es que pase desapercibido, que nos facilite el trabajo y que lleguemos al objetivo”, indica el director de operaciones de Adexu Detectives.

Aunque cada investigación es un mundo, los dos saben lo que es pasar largas horas en el coche. “Al final nos movemos por toda España y todo lo que pueda intento hacerlo yo. La verdad es que en las esperas, aunque al final siempre tienes que estar atendiendo, no te aburres. Aunque estés con otra cosa, desarrollas una gran habilidad visual para ver por el rabillo del ojo”, reconocen desde Zapa Investigación.

En muchas de esas vigilancias no tienen más remedio que levantar el teléfono y llamar a la Policía. “Nunca he vivido ninguna situación violenta. El detective que te diga que nunca le han pillado miente. Lo único que no reconoces quién eres, pones alguna excusa y ya está. Hace años en un pueblo me vino un señor con una escopeta. Le tuve que decir que iba de viaje y había parado para descansar. Se tranquilizó y ya está”, cuenta el experto de Adexu Detectives.

“Es cierto que tenemos una estrecha colaboración con la Policía. Podemos estar siguiendo a alguien para descubrir si realmente debería estar de baja o no y de repente verle robando. Nuestra misión ahí es paralizar el servicio y comunicarlo a la Policía”, añade.