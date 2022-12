La crisis agudiza el ingenio: falsas bajas laborales y empresas paralelas

Cuando la covid irrumpió en Salamanca pensaron que su actividad daría un importante parón, pero no fue así. De hecho, constataron que la crisis agudiza el ingenio y prueba de ello es que las peticiones no solo no cesaron, sino que se incrementaron. Las investigaciones privadas han aumentado y hay dos demandas que resaltan por encima del resto. A pesar de que muchos siguen creyendo que las infidelidades son el tema estrella, la realidad es otra y los casos que priman son las falsas bajas laborales y la creación de empresas paralelas.

Así lo acreditan dos detectives privados de Salamanca, quienes aseguran a este diario que junto a estos servicios hay otro en el que trabajan con asiduidad, pues los temas de familia, como la custodia de menores o la pensión compensatoria, siguen estando a la orden del día. “Sobre todo casos de divorcio en los que una parte se queda el uso de la vivienda familiar y la otra quiere que la desocupe porque sospecha —y luego descubre— que convive en ella con una nueva pareja”, relata el director de operaciones de Adexu Detectives, quien prefiere no revelar su nombre. “También tenemos muchos temas laborales. Recientemente lo que más son las bajas psicológicas, que a su vez son las más complicadas de averiguar. La única manera es detectar que esa persona está haciendo un uso excesivo de bebidas alcohólicas, pues es lo único que se le suele prohibir por parte de los médicos”.

Dentro del ámbito laboral, se incluyen otro tipo de fraudes, como las conocidas como empresas paralelas. “Trabajadores que utilizan los recursos de la anterior empresa para lograr beneficios en una nueva”, añade. “Nosotros hemos llevado muchos casos de administradores que cierran una sociedad asegurando estar en quiebra y en escasos días crean otra bajo el nombre de un allegado o familiar. Tenemos que recopilar las pruebas necesarias para demostrar que esa misma persona está detrás de toda la actividad pese a que su nombre no figura en los papeles”, indica el director de la agencia Zapa Investigación.

Sea como fuere, ambos profesionales aseguran que los testimonios y el seguimiento siguen siendo su principal vía para llegar al objetivo. Una vez que logran las pruebas, que documentan en fotografías, vídeos y audios, elaboran un informe de manera totalmente objetiva que constituye un medio de prueba válido. De hecho, muchas veces realizan los trabajos a petición de despachos de abogados, quienes luego llevan el documento a juicio.