Los consejos de los endocrinos ante los excesos navideños y los remordimientos por los atracones

Una estadística del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) determinó que la mitad de los españoles engordan durante las fiestas navideñas una media entre tres y cinco kilos. Se trata de un sobrepeso que llega muy rápido y con el que no funciona el dicho de “lo que fácil viene, fácil se va”.

La jefa del servicio de Endrocrinología y Nutrición del Hospital de Salamanca, María Teresa Mories, puntualiza que es realmente fácil ganar varios kilos porque, en realidad, “no son tan pocos días” como parecen. “El periodo de Fiestas se extiende al menos unas dos semanas, y además de los días ‘clave’ (Nochebuena, Navidad, etc), son muy frecuentes las reuniones sociales y familiares también en los días previos e intermedios”. A las citas para comer y cenar se suman las sobras, recuerda la doctora Mories: “Es habitual que cocinemos mas comida de la que realmente consumimos en las festividades, que luego seguimos ingiriendo los días siguientes. Estas comidas además suelen ser más calóricas de lo habitual, porque están mas elaboradas, suelen contener mas grasa... Por no hablar de los dulces navideños, que suelen estar presentes a diario en este periodo del año, y del consumo de alcohol”.

A este duro ritmo de ingestas se le une que “descansamos del deporte, del gimnasio y nuestro gasto energético disminuye”.

Superada la fecha de Reyes y con el roscón ya agotado, llega el momento de subirse a la báscula y, en efecto, marca varios kilos más que se pretenden eliminar en el mismo periodo de tiempo que tardaron en llegar, pero esto es peligroso. “Realmente es peligroso. Un ritmo de pérdida de peso adecuado y seguro no debe ser mayor de 0,5 o 1 kilo por semana”, afirma la especialista en Endocrinología.

Los profesionales piden también un poco de calma antes de llevarse las manos a la cabeza, porque el exceso de kilos de hoy puede no ser tanto dentro de unos días. Hay que ir al baño, volver a la normalidad de comidas y, entonces sí, ver cuánto s ha engordado. María Teresa Mories explica: “Los aumentos de peso muy rápidos, de un día para otro, tras excesos puntuales en la ingesta no se deben en su totalidad a un acúmulo de grasa, sino en buena medida a cambios a nivel del agua corporal, motivados entre otras cosas por una mayor ingesta de sal y de carbohidratos y, lógicamente, también a un aumento del contenido gastrointestinal. Si el aumento de ingesta no es continuado en el tiempo, este aumento de peso en buena medida se perderá de manera natural en los días siguientes, a través de la orina y de las heces. Para que el aumento de peso se deba realmente a que ‘hemos engordado’, es decir a un aumento de grasa corporal, hace falta un balance positivo de energía más mantenido en el tiempo”.