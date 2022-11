Los consejos de la policía para vivir un ‘black friday’ sin sustos

Está a punto de llegar una de las jornadas más importantes para las compras por internet. De hecho, la mayoría de los comercios aprovechan la campaña del ‘Black Friday’ para potenciar sus ventas online.

Para comprar de forma segura hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar fraudes o ciberataques, y así poder realizar las compras online cómodamente, siendo ésta una de las ventajas de las compras por internet.

Debemos comprar en webs de confianza, a través de plataformas seguras y conocidas y en páginas que sean fiables y en portales oficiales. La URL de la página debe comenzar por HTTPS o SHTTP, y tener cuidado con los nombres de los portales revisando cuidadosamente la ortografía ya que pueden ser falsos al ser muy parecidos a los originales. También podemos, si no conocemos el comercio en el que vamos a comprar, mirar los comentarios sobre el mismo, ya que otros usuarios pueden haber sido estafado y publicarlo, o por el contrario hacer comentarios favorables.

Los remitentes deben ser seguros, en el caso de que las ofertas se transmitan a través por correo electrónico o incluso por SMS. Si llega un mensaje de alguna de estas formas se debe comprobar si se ha consentido y si el remitente es seguro.

Se deben proteger las cuentas evitando conectarse a redes WiFi públicas, ya que cualquiera puede acceder a tus datos. Y también se debe tener precaución al introducir los números de la cuenta o de la tarjeta introduciéndolos sólo al finalizar la compra y nunca guardar estos datos en el servidor. También se puede solicitar a la entidad bancaria que nos pida confirmación ante cualquier compra online.

Descuentos demasiados buenos para ser ciertos, y no caer en ofertas dudosas, ya que los ciberdelincuentes consiguen captar la atención de las víctimas suplantando empresas de comercio electrónico muy potentes o de marcas muy codiciadas. Y en el caso de mensajes masivos que aparecen en algunas páginas web con ofertas muy atractivas, son en su mayoría fraudes. Se debe comprobar y comparar si el producto ofertado puede comprarse a un precio increíblemente más bajo que la media del mercado y asegurarse de que la web es legal. Hay determinados productos que históricamente no tienen descuento y no bajan de precio.

Asimismo se recomienda no descargar aplicaciones en nuestros terminales y dispositivos electrónicos que no provengan de tiendas oficiales, y hacerlo a través de App Store para el sistema iOS o desde Play Store para Android.

Si después de todas las precauciones somos víctimas de un ataque, lo más adecuado es intervenir lo menos posible y no intentar borrar nada ni deshacer nada, ya que se podrían borrar datos fundamentales para identificar a los posibles autores por parte de los profesionales. Debemos acudir a denunciar el fraude o la estafa ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.