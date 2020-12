Los conmovedores testimonios de las voluntarias salmantinas

Isabel Almaráz Esteban, voluntararia de ONCE, es definida por quienes la conocen como una “mujer implicada con ganas de formarse. Es respetuosa, empática, generosa, prudente y muy respetuosa”, que desarrolla su labor como voluntaria en la ONCE, realizando tareas de acompañamiento telefónico, tan importante durante el tiempo del confinamiento.

“Llevo en Cruz Roja once años y surgió la posibilidad de encajar en un proyecto en la ONCE y no lo dudé porque podía devolver a los demás algo de lo que otros hacen por mí. Parece un tópico, pero he de reconocer que cuando te metes en el voluntariado estás atrapada y no sales. Es muy gratificante”, reconoció a LA GACETA. Su labor la desarrolla como acompañante telefónico a personas que están solas. Algo que le reconforta al poder ayudar a los demás. “Les escucho y trato de aportarles aquello que necesitan”, reconoce Isabel, quien en todo momento se muestra risueña y alegre. Aunque, eso sí, reconoce que este año ha sido muy duro y complicado: “Ha sido un año muy duro porque estás trabajando con personas que están solas, y me tienen a mí, soy responsables de que no sufran por todo esto. Lo pasas tú, que estás acompañada, pero te preguntas cómo lo vivirán ellos y es duro, lo reconozco”, explica. Por todo ello, Isabel Almaraz reconoce que tiene claro cuáles son “los verdaderos héroes, porque han salido adelante”. Según Almaraz, quienes han pasado todo el estado de alarma en soledad son quienes se merecen un auténtico reconocimiento de toda la sociedad.