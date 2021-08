Los bañistas que son fieles al Tormes en La Aldehuela

El calor del verano llena las playas que existen a la orilla del río Tormes. En la capital, zonas del entorno de La Aldehuela reciben a numerosos visitantes a lo largo de la semana. Sin embargo, este verano la Junta de Castilla y León no ha autorizado ninguna zona de baño, ni en la capital ni en la provincia , lo que convierte a Salamanca en la única provincia de la comunidad que no dispone de lugares aptos para el baño . La existencia de zonas autorizadas en Castilla y León se determinan tras garantizar el control sanitario de sus aguas, por los efectos tanto directos como indirectos que puedan tener sobre la salud de los bañistas. Pese a ello, muchos son los que se acercan hasta estas playas con el fin de refrescarse y pasar una jornada estival diferente, cerca de casa.

“Venimos dos o tres días a la semana a pasar la tarde y divertirnos”, explicaba Yahaira Suero , una joven dominicana que se encontraba con sus amigas en una de las playas de La Aldehuela. También en este ambiente tranquilo, relajado y aislado de la ciudad se situaba un grupo de jóvenes que comentaba: “Está muy bien, la pena es que las playas no estén autorizadas para el baño y acondicionadas del todo”. “Si lo estuvieran y las terminaran de acondicionar, podrían dejar unas muy buenas zonas naturales”, proponía Pablo Vegas, uno de los jóvenes del grupo.

“El problema de estas zonas es que deberían arreglarlas más porque a veces no están limpias y no desbrozan toda la maleza que hay”, señalaba Pepe Martín, un asiduo a estas playas. En este punto cabe recordar que si bien las márgenes del río son responsabilidad del Ayuntamiento, éste tiene que pedir autorización previa a la Confederación Hidrográfica del Duero y la limpieza de los márgenes no es tarea fácil, ya que se ajusta a determinadas épocas del año adecuándose a la flora y fauna del lugar para proteger los ecosistemas. También en esta zona, el respeto al medio ambiente está por encima de la instalación de merenderos u otras infraestructuras o servicios.