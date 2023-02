Los alumnos salmantinos aventajados en Matemáticas

“Las Matemáticas son una ciencia muy bonita, en la que a veces encuentras características que son muy interesantes. También fomentan el pensamiento crítico y más racional porque no hay grados de realidades, las cosas son verdad o mentira”. Estas palabras de Diego Alonso Domínguez, estudiante de 3º de la ESO del IES Vaguada de la Palma, resumen su pasión por las ‘mates’. Hace un par de semanas, Diego Alonso Domínguez se impuso a los compañeros de cursos superiores en la fase local de la Olimpiada de Matemáticas para alumnos de Bachillerato, donde consiguió el primer premio. El tercer galardón del distrito universitario de Salamanca fue para otro estudiante de esta ciudad, Alfonso Santiago Domínguez, alumno de 2º de Bachillerato en el IES Federico García Bernalt.

Los dos ganadores de Salamanca comparten, además de apellido —es coincidencia porque no son familia— su pasión por las temidas Matemáticas, aunque para ellos no son un “hueso”, como opinan algunos compañeros, sino todo lo contrario. “Yo veo las Matemáticas más fáciles que otras asignaturas, así que eso hace que me gusten más que otras materias”, reconoce Alfonso y Diego apunta: “Se me dan bien desde el colegio, aunque de forma especial en los últimos años. Además, lo tengo cerca porque mi padre es matemático y de pequeño, cuando estaba trabajando, le preguntaba qué estaba haciendo y me contaba”.

El primer premio llevó a Diego a representar a Salamanca en la fase regional y ahora está a la espera del resultado. “No me fue mal, pero hay mucho nivel en Castilla y León y los problemas eran más difíciles que en la fase local”, afirma y explica que se preparó a través del programa de estimulación del talento matemático Estalmat y realizando los problemas de otros años. También Alfonso se ha empleado a fondo en la búsqueda de problemas de otras olimpiadas. “No diría que me divierten, pero sí que las olimpiadas me entretienen y me produce satisfacción tener buenos resultados”, señala el alumno del IES García Bernalt que tiene práctica en este tipo de competiciones, pues comenzó a presentarse a estos certámenes en la ESO y consiguió en una ocasión ser el representante de Salamanca en la fase regional. “Son un reto, una forma de ponerme a prueba”, insiste.

En cuatro meses se enfrentará a un reto aún mayor: la EBAU. “Intento no pensar mucho en ella, ir con cada asignatura poco a poco para llevar al día todo el temario de manera que cuando llegue la EBAU la haga bien”, explica y se muestra aliviado de que este año no vaya a haber cambios en la prueba. Tanto Alfonso como Diego piensan que la EBAU debería ser una prueba única para ser más justa.

Sobre su futuro, Matemáticas, Física e incluso un doble grado son las opciones que los dos alumnos barajan estudiar en la Universidad.

En cuanto a la clave de su éxito, Diego opina: “Es importante conocer distintos teoremas y propiedades, pero también hay que tener alguna capacidad innata para poder funcionar bien en estas aguas”, mientras que Alfonso hace hincapié en que “hay que organizarse y llevar los estudios al día”.