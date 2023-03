Los adultos no quieren ir a la universidad: cae un 30% los aspirantes a las pruebas de acceso para mayores de 25 años

El próximo viernes se celebrarán las pruebas de acceso a la universidad para los adultos que superan los 25 años. 59 personas se han matriculado en la convocatoria destinada a los mayores de 25 años y 11 en la prevista para los de más de 45 años. En los dos casos se produce un descenso en la cifra de aspirantes, de manera que la matrícula ha caído más de un 30 % respecto al pasado año.

¿A qué se debe este descenso? El responsable de las pruebas de acceso en la Universidad de Salamanca, Emilio Calle, apunta a que las instituciones académicas de Castilla y León son las primeras en realizar el examen a nivel nacional; otra posible causa puede ser la proliferación de oposiciones, tanto a nivel local como autonómico y nacional, así que parece que los opositores se han diversificado y ya no se presentan a todas las pruebas, sino que seleccionan los exámenes en los que se matriculan; además, la mayoría de los posibles aspirantes forman parte de generaciones que, en su mayoría, realizaron la Selectividad, por lo que ya no necesitan presentarse a estas pruebas de acceso; y no hay que olvidar que las convocatorias son cada vez más exigentes, de manera que el nivel de los exámenes está muy parejo a las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

Desde el año 2017 a la actualidad, el número de aspirantes a entrar en la Universidad a través de las pruebas para mayores de 25 y 45 años ha caído a la mitad. Lejos quedan los 143 alumnos —133 de mayores de 25 años y 10 de más de 45 años— matriculados hace siete años en la institución académica salmantina. Cierto es que fue en 2018 cuando se produjo una gran caída, bajando a 80 los aspirantes de más de 25 años. En los años siguientes la cifra varió ligeramente, manteniéndose entre los 80 y 90 matriculados, pero en la convocatoria de este año ha descendido también considerablemente hasta los 59 aspirantes.

Según los datos de la Universidad de Salamanca, la cifra de aspirantes que supera los exámenes y, por lo tanto, puede ingresar en el Estudio, ha ido en aumento, de manera que el pasado año alcanzó el 55,3 % en el caso de los mayores de 25 años (en 2017 fue un 37,9 %) y el 84,6 % entre los de más de 45 años (hace siete años aprobó el 60 %).