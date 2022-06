Los accidentes de tráfico en Salamanca capital se reducen: estas son las calles con más siniestros

Indudablemente el año con menor número de accidentes de tráfico en la ciudad de Salamanca fue 2020. En el año del confinamiento y las restricciones de movilidad, los siniestros se redujeron a una tercera parte respecto a la primera década de este siglo, en la que se superaban los 1.900 incidentes al año, y un 32% respecto al ejercicio inmediatamente anterior, 2019. Pero, al margen de los efectos de la pandemia y dado que, desde principios de 2021 los informes municipales, indican que la densidad de tráfico es muy cercana a los tiempos precovid, se puede afirmar que en 2021 Salamanca logró reducir los accidentes en la ciudad un 43% —de 1.787 en 2013 a 1019 en 2021—, según la memoria de la Policía Local del pasado año.

El informe señala que la causa más frecuente de colisión es la falta de atención en la conducción —en, al menos, 255 casos—, seguida de no respetar la prioridad (136). Y las calles con más siniestros volvieron a ser la avenida de Portugal y Gran Vía. Destaca además que el 90% de los conductores implicados en los siniestros de 2021 resultaron ilesos, un dato en el que lógicamente ha influido de manera determinante que, salvo en 35 calles, no se pueda circular por la ciudad a más de 30 kilómetros por hora. El tráfico no se cobró en el casco urbano ninguna vida —tampoco en 2020—, pero 250 personas sufrieron lesiones.