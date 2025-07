«Llevo 35 años sin subirme a un tren y, cuando decido hacerlo, me toca ir en bus» Cientos de pasajeros afectados por el bloqueo de la línea entre Salamanca y Medina del Campo durante, al menos, seis horas

Hace 35 años que Felipe no se subía a un tren y el día que ha elegido para volver a hacerlo ha sido uno de los peores. Junto a su mujer, María José, este lunes esperaban en una larga cola en la estación de Vialia para subirse al Alvia con destino a Barcelona. Habían pasado ya las 12:23, hora de salida del tren, y todavía ningún pasajero había atravesado el control de seguridad. Poco después les han comunicado que el trayecto hasta Burgos lo iban a realizar en autocar.

Junto a otros mayores, algunos con problemas de movilidad, como su mujer que utiliza andador, han sido conducidos a la puerta de entrada de la estación de Vialia para subirse a un autobús. «Yo tengo que estar mañana en Vitoria. No creo que sea tanto el retraso, pero yo ya no me fío, tal y como están las cosas», comenta entre risas María José mientras espera para subirse al transporte alternativo que ha habilitado Renfe ante esa incidencia provocada por un convoy ajeno a la compañía.

Entre los pasajeros, una enfermera de Pamplona manifiesta su inquietud por si el retraso generado le impedirá llegar a tiempo a su destino, donde la esperan para realizar la guardia de noche. Aunque la avería de la locomotora en Gomecello ha ocurrido en torno a las siete mañana, a estos pasajeros nadie les ha informado mientras hacían cola en Vialia que el tren al que tienen que subirse está a muchos kilómetros de allí y no va a llegar a la estación.

«En este mismo tren yo tuve un retraso de más de cuatro horas, así que ya sé lo que hay», comenta una joven que, junto a un grupo de amigos, se dirige a Barcelona. Y es que, tal y como denunció UGT hace unas semanas, la puntualidad de este servicio se ha visto muy deteriorada en los últimos meses. En Burgos, el Alvia a Barcelona que nunca ha llegado hasta la capital del Tormes partirá con mucho retraso porque tiene que esperar que lleguen los buses con los pasajeros de Salamanca.