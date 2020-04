LIDERES ANTE LA CRISIS | Isabel Martín Arija: “Esta crisis dejará secuelas, pero también planteará oportunidades”

Realizar una banca ética, sin comercializar productos con un riesgo implícito no deseado por el ahorrador, consigue que nuestros clientes tengan un alto grado de fidelización. La relación de cada persona con su entidad financiera está basada en la confianza, eso se consigue en el día a día y esa afirmación es también extrapolable a nuestra relación con las empresas. Somos un aliado a largo plazo para solventar sus necesidades financieras.

Sin duda, tenemos todos los recursos a disposición de nuestros clientes para juntos, afrontar este difícil momento. Damos apoyo tanto con la financiación ICO para COVID-19 y con líneas propias, también ofrecemos facilidades en atender los compromisos que cada empresario, autónomo o particular tenga. La viabilidad de nuestros clientes es nuestro propio futuro. Todas las oficinas de Caja Rural están operativas desde el primer momento para dar servicio e información a nuestros clientes. Los profesionales de Caja Rural de Salamanca han demostrado valentía, coraje y adaptación para en un tiempo récord recuperar la actividad y desafiando el riesgo, volcarse en clientes y socios para asumir un papel activo en la recuperación. Aprovecho desde aquí para agradecerles esa dedicación.

¿Qué papel deben de jugar ahora las entidades financieras?

Como actividad esencial, las entidades financieras tenemos una responsabilidad vertebradora, damos un apoyo financiero necesario aportando liquidez en los momentos que se necesita, así como un servicio imprescindible en el mercado global en el que nos movemos. Y en nuestro caso añadimos a esa responsabilidad nuestra sensibilidad social y la visión a largo plazo que es parte de nuestro ADN. Sólo en la proximidad se desarrolla la empatía y nosotros somos una entidad financiera que se mantiene cerca.

¿Cree que el Gobierno está tomando las medidas necesarias?

La obligación del ejecutivo es ayudar a la iniciativa privada a salir de esta situación, velando para que en la salida la desigualdad se reduzca. Se están dictando Reales Decretos todas las semanas que el tiempo dirá si son acertados. Pero no podemos permitirnos actuar sin una planificación seria, consensuada y asumida por la sociedad. Las medidas paliativas no son más que una terapia de choque, luego hace falta tenacidad para recuperar nuestro tejido productivo y crear riqueza para todos.

¿Qué echa de menos en las diferentes propuestas lanzadas por las administraciones?

Previsión a medio y largo plazo, la previsión nos lleva a la predicción, así podremos anticiparnos a otras futuras situaciones sanitarias con mayor eficacia. Comprendo que en los momentos duros, cuando el sistema sanitario se desborda no es fácil planificar, pero no habrá recuperación firme si no es la consecuencia de la reflexión y el análisis.

¿En Salamanca se sentirá de manera especial dicha crisis o no tiene por qué?

Salamanca ha sido una provincia muy golpeada por la enfermedad. El sector servicios es nuestra actividad principal junto con el sector primario y la Universidad. Cada uno de ellos tiene necesidades concretas, logísticas, financieras y todos necesitan que la sociedad recupere la normalidad. Tenemos que apoyar tanto desde las instituciones como todas las entidades privadas y financieras para llegar cuanto antes a esa situación de confianza, en ello estamos y quiero dar un mensaje firme de que lo lograremos.