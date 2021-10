Ventanillas únicas y agilidad en las tramitaciones han sido dos de las grandes reivindicaciones en la mesa “Los polígonos en la era de la logística y el retorno de la producción industrial” desarrollada dentro del II Congreso Libro Blanco “Para el desarrollo de Salamanca” organizado por LA GACETA de Salamanca en la mañana de este lunes.

Si bien es cierto que el año pasado se vendió el doble de superficie industrial que en 2018 o 2019 en Castilla y León, según la directora general del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), Susana García Dacal, uno de los lastres en este momento del asentamiento de empresas y del fomento del empleo en los parques empresariales es el exceso de burocracia que provoca enormes retrasos en las resoluciones para ponerlos en marcha, según los asistentes. Un ejemplo de ello es la situación de Fuentes de Oñoro. Su primer edil, Isidoro Alanís, ha denunciado que el cambio de las normas urbanísticas de su municipio aún no ha terminado después de 7 años de trámites. “Esto no pasa en EEUU ni en Inglaterra ni en países avanzados”. Por eso Pablo Hoya, gerente de Zaldesa, ha defendido la necesidad de que la Administración ofrezca certezas en el tiempo de las tramitaciones, “no que nos respondan con un ya veremos que se puede convertir en ya veremos cómo las empresas se van a otro lado”.

El primer teniente de alcalde de Carbajosa de la Sagrada, José Álvarez, ha subrayado la necesidad de crear una ventanilla única que elimine las 17 normativas vigentes en la actualidad y que multiplica los trámites de los negocios que se instalan en varias comunidades.

La falta de cobertura de internet en el ámbito rural y la necesidad de modificar los planes para ampliar la superficie de las parcelas han sido otras de las imposiciones de futuro de los integrantes de la mesa, así como incrementar el apoyo en ámbito rurales, ya que las ayudas del ICE del 50% no son suficientes, así como la necesidad de que el planeamiento del polígono esté consolidado, teniendo en cuenta que según Isidoro Alaíns “la burocracia nos come”.

Han participado en la mesa además el presidente de Aceinsa, Juan Agustín Sánchez Bernal; la alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Victoria Manjón; el alcalde de Villares de la Reina, José Buenaventura Recio; y el consejero de Cetramesa Francisco Ledesma.