Las tareas de la Policía Turística de Salamanca

Saben idiomas, conocen la zona monumental como la palma de su mano y son amantes de la bicicleta. Pero ello no es suficiente para ser uno de los 18 efectivos de la Unidad de la Policía Turística del Cuerpo de la Policía Local de Salamanca. Si hay algo que caracteriza a este grupo es la empatía con el visitante, con quien se sienten identificados y a quien pretenden ayudar de una manera cercana y agradable. “Todos viajamos y todos hemos estado perdidos alguna vez”, reconoce el inspector Jesús Pablo Pérez Matilla. El objetivo ya no es solo ofrecerles seguridad, sino que se sientan como en casa y hablen de Salamanca como una ciudad de lo más hospitalaria. Eso atraerá viajeros y favorecerá el desarrollo turístico de la ciudad.

Aunque la Unidad nació en 2013, en 2020 cesó su actividad debido a la llegada de la covid y hace tan solo una semana que el servicio se ha restablecido. Y lo ha hecho en un momento en el que es completamente necesario. “Ahora hay más turismo que antes de pandemia”, reconoce Matilla. “La prueba es esta. Un martes y mira cómo está el Patio de Escuelas”, comentaba ayer el inspector.

Allí, tanto él como el resto de los efectivos que integran el turno son uno más, sin pudor alguno en relacionarse con los extranjeros y los guías turísticos oficiales que los acompañan. “Con ellos tenemos muy buena relación. También porque luchamos contra el intrusismo en este sector. Ellos tienen nuestro teléfono y si ven alguna cuestión, como podría ser un descuidero o algo así, nos avisan. En la plaza de Anaya siempre hay un furgón que actúa como Oficina de Turismo improvisada, donde tenemos folletos, mapas, horarios de monumentos y demás. No queremos hacer su labor, pero nos compenetramos muy bien”, añade Jesús Pablo Pérez Matilla.

Pero no solo con ellos, la Policía Turística trabaja mano a mano con la concejalía de Turismo, la marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’, las dos universidades de la ciudad y con las academias que acogen extranjeros con el objetivo de dar a conocer su servicio y estar cerca del visitante. “Recuerdo en una ocasión que una chica americana había perdido el pasaporte y tenía que regresar a Estados Unidos. Se le abrió la Oficina de Objetos Perdidos fuera de horario para ver si estaba allí y casualmente lo teníamos nosotros y pudo coger ese vuelo”, explica el agente.

Aunque resulte algo extraño ver a un policía como un punto de información, lo cierto es que la respuesta de la ciudadanía es de lo más positiva. “Son ellos los que se acercan a nosotros. También el hecho de ir en bici nos hace mucho más accesibles, es el mejor medio para estar a pie de calle y a la vez desplazarse rápidamente por el centro. No obstante nosotros somos proactivos y si vemos a alguien buscando algo nos acercamos a esa persona y le preguntamos qué le ocurre”.

Precisamente esa cercanía es la que les hace integrarse perfectamente con el visitante. “La bicicleta llama la atención pero muchísimo más el pantalón corto. Tenemos auténticas sesiones de fotos. A la gente le sorprende mucho”.

Pero pese a este carácter ‘informal’ los miembros de la Unidad no olvidan lo que son: policías. “Es raro que detengamos a alguien ‘in fraganti’ porque Salamanca es una ciudad segura, y sobre todo la zona centro. Además nuestra presencia hace que no actúen. Cuando empezamos había determinados grupos de jóvenes que bebía alcohol o fumaba en alguna zona, pero con nuestra presencia eso desapareció. No obstante en una ocasión sí detuvimos a una mujer que acababa de cometer un atraco”, concluye.

En definitiva, una Unidad al servicio del visitante que convierte a Salamanca en una ciudad de lo más acogedora. “Estamos completamente a su servicio”.