Las segundas mejores patatas bravas de España se comen en Salamanca

Marcos del Valle reconoció ante el jurado, presidido por el cocinero burgalés Miguel Cobos, que su tapa es “un homenaje” a las primeras patatas bravas que probó en su niñez en un bar de Valladolid llamado precisamente La Patata Brava, el cual ya no existe. Tanto le impresionaron aquellas bravas que no dudó en reproducirlas tal cual las recordaba en la carta del Mesón de Gonzalo hace ya 10 años y de ella no se han movido hasta ahora.

Tras una larga y reñida deliberación, el jurado seleccionó las tres propuestas gastronómicas más innovadoras, competitivas y viables, que sean aptas para ofrecerse en los establecimientos hosteleros, entre ellas la de Marcos del Valle. El primer premio fue a parar a la madrileña “Taberna y Media” y el tercero a la barcelonesa “Casa Díaz”.

El Grupo Gonzalo Restauración posee numerosos reconocimientos a su cocina: su croqueta se encuentra entre las seis mejores de España, según el concurso croquetero impulsado por Joselito en la última edición de MadridFusión; sus callos fueron ganaron el Campeonato Mundial de Callos 2018, que Marcos elabora siguiendo una receta tradicional heredada de su bisabuela; y entre sus postres, destaca la torrija, que ha recibido halagos de prestigiosas publicaciones como Hola.com.

Contenido patrocinado por Grupo Gonzalo Restauración