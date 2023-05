Las reivindicaciones de subidas salariales marcan el Primero de Mayo en Salamanca

A las 12:00 de la mañana ha arrancado la manifestación que salía de la Casa del Pueblo en la Gran Vía con destino a la Plaza Mayor de Salamanca bajo el lema “Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios”.

Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO reivindican mejores salarios, así como el control de los precios y el reparto de los beneficios entre los trabajadores.

“Bajar los precios es clave. Aunque parece que hay una contención, es necesario que el Gobierno intervenga para que el beneficio de las empresas no sea exacerbado. No puede ser que los trabajadores sean solo los que lo paguen. No se puede permitir la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo”, aclaró. “Unos salarios dignos son un motor para una ciudad como Salamanca”, añadió el líder sindical.