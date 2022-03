Las raíces charras de Javier Bardem

Javier Bardem, que este mes aspira a su segundo Oscar gracias a su enorme talento interpretativo, desciende de charros por vía paterna, como recoge el portal de internet Vanitatis.

Su padre es José Carlos Encinas y nació en Gejuelo del Barro, como explica el periodista salmantino Fernando Rodríguez en Vanitatis. Pilar Bardem conoció a su futuro marido en octubre de 1957. Estudiaba Económicas en Madrid “y ya en el primer encuentro con su futura esposa le dijo que su padre era ganadero en Salamanca y le ofreció la posibilidad de ir a ver a sus toros al Campo Charro”, aunque el abuelo de nuestro afamado actor, José Encinas, se había suicidado en Montevideo en marzo de 1949, cuando se pegó un tiro.

Tras cuatro años de noviazgo, Pilar y José Carlos se casaron en octubre de 1961. “Los hijos llegaron pronto y en cantidad. Fueron cuatro, aunque uno, el que hacía tercero con el nombre de Javier, falleció al poco de nacer. Carlos, también actor, nació en 1963; Mónica, mucho más apartada del foco mediático que sus hermanos, lo hizo en mayo del 64, y el oscarizado Javier, el 1 de marzo de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los lugares en los que ‘trabajó’ el padre a lo largo de su vida”, dice el portal de internet.

En las memorias de Pilar Bardem, publicadas en 2005, se retrata al padre de los actores como poco dado a encontrar ocupaciones retribuidas. “Cambió más de 10 veces de empleo y se pasó la mitad de su vida sin dar un palo al agua. Cada vez que dejaba un trabajo llegaba a casa con la misma excusa: me he despedido porque he tocado techo”, se lee en Vanitatis, donde se da cuenta de las penurias que pasaron la actriz y sus hijos.

José Carlos Encinas Doussinague, que se presentaba como descendiente lejano de Ricardo Corazón de León, tenía una facha imponente. Con más de 1,90 de estatura y más de 100 kilos, el padre del oscarizado Javier Bardem fue un hombre turbulento que disparó para abrir la puerta familiar.

En sus memorias, la fallecida Pilar Bardem escribe que cuando se casó ya no estaba enamorada de Carlos: “Le quería mucho, teníamos un sexo estupendo y seguía con la obsesión de los hijos, con todo lo cual yo supuse que sobre la base de ese cariño, ya que el amor se había desinflado, y las afinidades que habíamos desarrollado durante el noviazgo yo conseguiría lo que deseaba: mi propia familia y mis hijos. Tardé poco en comprender que fue un terrible error”.

Cuando José Carlos murió de leucemia, sus descendientes le acompañaron en los momentos finales de su vida: “Mis hijos se derrumbaron. Nunca había visto al mayor llorar de esa manera. Yo le di a Carlos un beso en la frente helada y le dije que le perdonaba todo el daño que me había hecho, que marchara tranquilo, y me fui a trabajar al teatro. Acabé el año 1995 como viuda”, anotó la Bardem en sus memorias.

José Carlos era físicamente parecido al abuelo Pepe, “un hombre muy guapo, grande y con un parecido extraordinario a John Wayne”, según escribió Pilar cuando en 2005 realizó balance de su vida. El abuelo de Bardem era dueño de una de las mejores ganaderías de toros bravos de Salamanca. Le vendió a Galache los “vegavillares”. José [Pepe] Encinas tenía la finca entre Villar de Peralonso y el cruce de Zafrón. También la fama de ser propietario de una de las mejores ganaderías de toros bravos no sólo de la época, sino de la historia en Salamanca.