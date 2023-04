Las manos detrás de ‘El Madrileño’ engalonan una pared en el Oeste

Un artista que ha conseguido cautivar con sus creaciones a uno de los reyes de la industria musical del panorama nacional se muestra, en el 34 de la calle Valdés del barrio del Oeste, humilde y sencillo dejando volar su imaginación a través de una brocha. Natural de Mataró (Barcelona), e invitado personalmente por un miembro de Zoes a la Galería Urbana, ha venido exclusivamente a la ciudad para “congelar el tiempo” dejando entre paredes un pedacito de él. Muy consciente de lo que ha conseguido, tiene sus objetivos bien claros: Seguir creciendo a través de su arte, que sirve de “ventanita al mundo” para expresar “todo lo que lleva dentro”.

Bajo el título: ‘Honda CBR’, comenzó con su obra ayer por la tarde. Su mural muestra una moto, para la que ha usado la gama cromática característica de los noventa: “Estoy encantado de estar aquí, cuando me lo propusieron no podía rechazarlo. He decidido hacer algo cotidiano y siempre recurro a los noventa porque me gusta mucho ese universo”, explicó.

C. Tangana se vio seducido por su arte hace unos años y le propuso llevar a cabo una colaboración para la carátula del disco ‘El Madrileño’, estrenado en 2021: “Fue muy interesante y funcionó muy bien. Conectamos desde el principio y ni artista, ni músico perdió su esencia. Ese equilibrio es muy difícil de encontrar en las colaboraciones y cuando se consigue salen cosas muy interesantes”, afirmó el artista.

Tras ese proyecto consiguió mucha repercusión y su arte llegó a más público. Prueba de ello son algunas de sus redes sociales cómo Instagram, en el que acumula 45 millones de seguidores: “Toda esa repercusión vino después de lo de ‘Pucho’, fui creciendo y ampliando mi comunidad. Lo bueno es que no tengo apenas crítica negativa, la audiencia que me sigue apoya lo que hago”, explicó Iván.

Creé firmemente que la clave del éxito se encuentra en “absorber” del entorno lo que rodea al artista. “Hay que conectarse a una corriente y aprovechar todo lo que hay a tu alrededor, inspirarse en la naturaleza o la gente. El truco está en acercarse a la propia belleza del mundo”