Las bodas son ahora 500 euros más caras por este motivo

Los hosteleros contratan estos días como fijos discontinuos a su trabajadores eventuales, fundamentalmente profesionales que se incorporan a las plantillas los fines de semana desde Semana Santa hasta que acaba la temporada de bodas, ya cerca del otoño. Si habitualmente les necesitan 5 o 6 horas el sábado y el domingo, firman un contrato de 10 o 12 horas a la semana. Pero este grupo no es suficiente para afrontar eventos de mayor volumen como los banquetes de bodas, para las que los restaurantes añaden a otros 20 camareros que, en este caso sí, tienen que trabajar con contratos temporales que se penalizan con 26 euros y encarecen el servicio en 520 euros, solo teniendo en cuenta ese gasto, al que hay que añadir los costes de gestoría por darles de alta, de baja y la indemnización. “Al cliente no le vas a decir que tiene que pagar un plus por esto.

Son leyes que salen de la noche a la mañana y a ver qué hacemos nosotros ahora”, lamenta Marcelino, responsable de un restaurante salmantino especializado en eventos. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hostelería, Álvaro Juanes, destaca que dado que la Reforma Laboral prohíbe los contratos de obra y servicio con los que se adherían los trabajadores extra hasta ahora, los empresarios aumentan las plantillas con fijos discontinuos que, según la ley, tienen que llamar en función de sus necesidades por orden de antigüedad. “Es como una bolsa de trabajo particular que tienes que tener en cuenta a la hora de reforzar las plantillas. Primero el empleado con más experiencia en la empresa y, si este no puede acudir, puedes ir llamando al resto”, explica Álvaro Juanes.

Cabe recordar que la Reforma Laboral impone que los contratos temporales sólo podrán firmarse en dos casos, por razones estructurales (si necesita aumentar la producción o por sustitución) o por formación (prácticas o formación dual). El texto dio a las empresas tres meses de plazo para adaptarse a los cambios, por lo que desde el 1 de abril los nuevos contratos temporales ya se rigen según la nueva norma.