Las anécdotas más curiosas de cuatro salmantinos confinados en Nochevieja

Esta joven pareja salmantina tenía todo preparado la mañana de Nochebuena para venir a Salamanca desde Madrid, pero optaron por la prudencia tras haber tenido un contacto estrecho. “El día 24 teníamos las maletas listas porque una PCR negativa el 22 nos tranquilizó, pero tras tener síntomas Celia se confirmó el positivo la mañana de Nochebuena. Aquí no teníamos nada así que yo salí a comprar la cena y esa noche cenamos por separado y con mascarillas. Al día siguiente yo también di positivo”. Arrancaba una semana complicada en la que sobre todo, la nostalgia de las fiestas familiares fue más fuerte en unas Navidades que esperaban que fueran muy especiales: “Hemos echado de menos a nuestras familias, y sobre todo lo hemos sentido por ellos que nos estaban esperando para unas Navidades especiales ya que esperamos una niña próximamente”.

La odisea continuaría en la Nochevieja. Optaron por pedir la cena, pero no contaban con la celebración de la San Silvestre Vallecana que tenía cortados todos los accesos. “La dueña del restaurante vino hasta nuestra casa a traérnoslo. Fue un detalle porque pensaba que no cenábamos”, reconoce. De esa noche, aunque se sintieron cerca por las videoconferencias, echaron de menos no poder compartir las uvas con su sobrino, Marco. “Esperamos poder resarcirnos en Reyes, ya que el día 3 nos levantan la cuarentena”.