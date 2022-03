Las academias del español ven la luz al final del túnel

Las academias de español vislumbran la luz al final de un gran “túnel” de dos años. La relativa vuelta a la normalidad en un sector muy dañado por la pandemia parece tener una fecha más cercana, siempre y cuando la evolución con el coronavirus se mantenga como hasta ahora. En caso de que no surjan nuevas olas que obliguen a imponer de nuevo medidas restrictivas, las escuelas esperan regresar a la situación que tenían en 2019 para el otoño.

“Notamos que el sector ha vuelto a activarse. De momento no es en cantidad, pero resulta positivo que después de tanto tiempo empiecen a aprobarse viajes de grupos”, señala Miguel Ángel Benito, presidente regional de la asociación de escuelas de español. La organización de viajes lleva meses de preparación, de ahí que en primavera y verano las cifras todavía no vayan a ser de relumbrón. El sector calcula que en esos meses facturará alrededor de un 20% de lo que hicieron en 2019. No obstante, confían en que en otoño, con más tiempo para la planificación, sí alcancen el nivel que tenían en 2019 e incluso lo superen si no hay marcha atrás en la evolución de la pandemia. “Es verdad que no es la mejor época para Salamanca, pero hay muchos profesores y estudiantes que están pendientes de venir”, explica Miguel Ángel Benito.

Con los que no cuentan este año son con alumnos de Rusia y Ucrania, en el primer caso por la prohibición de vuelos y en el segundo por la guerra. “Entre ambos representan entre el 4% y 5% del total de estudiantes que recibimos. Con Ucrania tenemos buenos contactos y venían bastantes. En cuanto a Rusia, no es un mercado grande para nosotros, ya que ellos suelen preferir destinos de costa para aprender el español”, indica el presidente regional de las academias.

Hay que recordar que el sector del español en Salamanca ha sufrido mucho con el coronavirus. En dos años apenas han tenido actividad —en 2021 solo un 10% respecto a un año normal—lo que les ha colocado en una situación económica comprometida. A pesar de que han recibido el apoyo económico de algunas administraciones, como el Ayuntamiento, las academias han exigido al Gobierno alargar los ERTE varios meses más.