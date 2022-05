Las academias de español de Salamanca se muestran optimistas tras recuperar alumnos

Las escuelas de español empiezan a ver con un optimismo moderado el futuro. Tras dos años en los que las aulas han estado prácticamente vacías de alumnos extranjeros por culpa del coronavirus, las reservas para los próximos meses comienzan a ganar en intensidad, con la previsión de que en otoño todo haya regresado a la normalidad en la que vivían antes de la pandemia. Aunque arrastran un importante déficit de la crisis, con deudas contraídas para poder mantener a flote los negocios, la respuesta a los cursos a partir del mes de junio alejan los fantasmas que habían puesto en entredicho su viabilidad.

“Los grupos que están confirmando su llegada van en aumento”, confirma Miguel Ángel Benito, presidente de la asociación regional de academias de español y en la que la mayoría de sus integrantes son de Salamanca. “Al ritmo actual, esperamos acabar el año con unas cifras de negocio entre el 50% y 60% en comparación con 2019”, apunta.

La recuperación, a simple vista, puede parecer escasa, pero en comparación con la situación que vivían hace dos o tres meses es muy diferente. En 2020, por ejemplo, registraron alrededor del 15% de alumnos respecto a un año normal, y gracias a que enero y febrero se salvaron de las restricciones del coronavirus —el estado de alarma en España, por ejemplo, se declaró el 15 de marzo—. En 2021, pese a la llegada de la vacuna, las limitaciones para viajar entre países, la incertidumbre y las sucesivas olas del coronavirus redujeron a un 10% de lo habitual el número de estudiantes de español en las escuelas salmantinas. Una tendencia que prácticamente se ha mantenido hasta marzo.

El cambio que invita al optimismo ha comenzado a darse a partir de abril y las reservas han aumentado de cara a los próximos meses. Dos meses clave para el sector lo representan junio y julio, ya que se trata de los más fuertes tradicionalmente en la llegada de alumnos. Miguel Ángel Benito señala que la mayoría de las academias van a contar en esos dos meses con un número de estudiantes que representa entre el 65% y 70% de los que tuvieron en 2019, porcentajes ya respetables.

La verdadera mejoría, no obstante, se espera a partir de otoño. Agosto suele ser flojo en cuanto a actividad en las escuelas, por lo que será a partir de septiembre cuando prevén la llegada de más grupos. De hecho, al ritmo actual, consideran que recuperarán el 100% de la actividad que tenían antes de la pandemia a esas alturas del año. Incluso hay confianza en que puedan mejorar los resultados. “Hay que tener en cuenta que los grupos que tenían pensado venir entre enero y marzo no lo han podido hacer y están interesados en el otoño”, incide Miguel Ángel Benito, que también puntualiza que cualquier previsión está sujeta a que la tendencia actual con el coronavirus no se trunque. “Una nueva ola, con consecuencias graves, puede implicar nuevas restricciones para viajar”, remarca.

Una de las cuestiones claves para el sector del español es la planificación. La organización de viajes lleva meses de preparación, de ahí que en primavera y verano las cifras todavía no vayan a ser de relumbrón, pese a que desde hace tiempo los requisitos para poder viajar se han flexibilizado en la mayoría de países, sobre todo los europeos. Por eso confían en que en otoño, con más tiempo para prepararlos, regresen de nuevo al nivel que ostentaban en 2019.