Las 200 salmantinas con secuelas por el anticonceptivo Essure piden un protocolo a Sacyl

Desde hace cinco años, el número de afectadas por el polémico anticonceptivo Essure de Bayer ha ido en aumento en Salamanca hasta alcanzar las 200 mujeres conocidas que sufren secuelas derivadas de la implantación del muelle. Tras varios años luchando como plataforma, las afectadas acaban de constituir la Asociación en Defensa de las Afectadas por Essure (ADAE) en Castilla y León para exigir de forma urgente a la Consejería de Sanidad que elabore un protocolo de atención integral que atienda a estas mujeres en todos los centros de salud y en la red hospitalaria de la comunidad autónoma.

Así lo explica Tamara Nuño, salmantina y presidenta de la nueva asociación regional, que denuncia que hace unos meses ya formularon una batería de preguntas a la Consejera de Sanidad Verónica Casado, con el respaldo del grupo socialista en las Cortes, en relación a la problemática. “Sus respuestas dejaron al descubierto la falta de empatía y un absoluto desconocimiento sobre la verdadera situación de las pacientes de Essure en CyL, además de mostrar una manifiesta falta de interés por todas las cuestiones que la planteamos”, critica Nuño.

La presidenta de ADAE confirma que la atención a las afectadas por el anticonceptivo ya retirado del mercado en Salamanca y en la Región “es muy deficiente”. “Existe una guía obsoleta, no obligatoria y que cada médico interpreta libremente. Muchos médicos de Atención Primaria no saben lo que es el Essure y no asocian los síntomas al método anticonceptivo. Por eso creemos que hay muchas más mujeres afectadas, al menos otro centenar más en Salamanca, que desconocen el origen de sus problemas en la piel, dolores de cabeza, enfermedades autoinmunes...”, señala Tamara Nuño.