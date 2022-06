La vuelta a la normalidad hará prescindir de 200 docentes en el curso 22/23

La Consejería de Educación no mantendrá el próximo curso la distancia de metro y medio entre alumnos que se ha aplicado en los dos últimos cursos escolares por la pandemia. La normalización de la situación y la relajación de las medidas —ya no es obligatorio llevar la mascarilla por ejemplo— han conducido a que a partir de septiembre no se mantenga esta distancia, lo que tendrá un efecto indirecto: ya no serán necesarios 1.300 docentes en Castilla y León, de ellos más de 200 en Salamanca.

La medida puede parecer inocua, pero tiene un gran impacto en la organización del próximo curso. Mantener 1,5 metros en los cursos 20/21 y 21/22 ha implicado que menos niños pudieran entrar en cada clase, por lo que han sido necesarios los desdobles. Al haber más grupos en los colegios e institutos, sobre todo los de las poblaciones más grandes, la administración también ha tenido que contratar a más docentes de lo habitual.

En Salamanca esto ha supuesto unos 200 maestros y profesores más de lo normal, cifra que ha ascendido a 1.300 en el conjunto de Castilla y León. Este cupo, por lo tanto, resultará innecesario también a partir de septiembre al eliminarse la distancia de 1,5 metros.

La contratación de más interinos, sumado a los refuerzos de personal en limpieza y servicios como el comedor y el transporte ha supuesto un importante desembolso económico —52 millones por año solo para el pago de los profesores— y ha pesado en la decisión, más cuando para el próximo curso no habrá fondos estatales específicos.

La pérdida de estos puestos de docentes será compensada en parte por otras medidas que comenzarán a aplicarse el próximo curso. La más importante consiste en una reducción progresiva del número de alumnos en cada etapa educativa. De esta forma, en Infantil y Primaria el tope máximo de alumnos por aula será de 22, en lugar de los 25 de hasta ahora. En Secundaria pasa de los 30 a los 27, mientras que en Bachillerato el máximo baja otros tres, de 35 a 32.

En principio la bajada empezará a aplicarse a partir del próximo curso de forma progresiva. En el curso 2022/2023 se empezará en los primeros cursos de cada etapa, de forma que la nueva ratio esté en vigor completamente en vigor en todos los cursos en el 2023/2024 en Bachillerato, en el 24/25 en Infantil, en el 25/26 en Secundaria y en el 27/28 en Primaria.

Las horas lectivas que han de impartir los docentes también experimentarán un descenso. La Consejería de Educación se ha comprometido a que en el cuerpo de maestros se reduzca a 24 las horas lectivas por semana, una menos que ahora. En el caso de Secundaria, el más problemático, la mayoría de profesores tendrán entre 18 y 19 horas en dos años, con compensación horaria y reducción de períodos complementarios si se superan las 18.