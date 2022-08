La vida después del hollín en el barrio de Los Alcaldes

En concreto, lo primero que se acometió fue el cambio de tuberías y desagües, lo que permitió que los afectados recobraran el agua esa misma semana. Posteriormente, se realizaron las tareas de limpieza de la fachada —que a día de hoy continúan— para acto seguido comenzar con la obra en el garaje, completamente calcinado. “Principalmente ha sido desescombrar, limpiar y pintar. Llevan un mes los obreros trabajando y aunque no sabemos cuándo acabarán, al menos se prolongarán hasta finales de verano ”, añade.

No ha sido un recorrido fácil y tal y como explican los vecinos a este diario, después del tremendo incendio, que por suerte se zanjó sin dejar heridos, han tenido que realizar un sinfín de gestiones con las aseguradoras para justificar lo ocurrido y conseguir el abono de las obras de reparación. “El seguro de la comunidad se hizo cargo de lo que son los desperfectos generados en el edificio”, explica uno de los residentes.

En lo que a los vehículos quemados se refiere, algunos de los propietarios han obtenido un coche nuevo, mientras que otros están a la espera de hacerlo, aunque algunos directamente han perdido su vehículo. Y es que en función del seguro que tuviera esa persona contratado, han podido sustituir el turismo por otro o no. “Nosotros en nuestro caso teníamos que pagar una diferencia y esperar cerca de un año para tener un nuevo coche y hemos preferido no tenerlo. También han cambiado nuestras necesidades y sinceramente ahora no lo necesitamos”, apunta otra de las afectadas.