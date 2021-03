La vacuna acaba con los contagios y las muertes en las residencias salmantinas

En el caso de Salamanca -y de toda Castilla y León- la franja de edad no abarca tanto porque no ha sido una fase para mayores de 65, sino exclusivamente para internos en residencias, que suelen ser mayores de 70.

El efecto de la vacunación ya se nota. Ha tardado algunas semanas puesto que la primera dosis se administró en Salamanca en la última semana de diciembre. Llegar al 100% de las residencias de la provincia tomó un par de semanas. Después hubo que aguardar 21 días para poder administrar la segunda dosis y otros 7-10 días más para que el organismo genere la máxima cantidad de anticuerpos posibles y alcanzar la inmunidad deseada. En resumen, que es a partir de marzo cuando se puede medir la efectividad de la vacunación y los resultados no dejan lugar a la duda. Es lo mismo que sucedió en países que, como Israel, llevaban semanas de adelanto: las curvas de contagios, ingresos y muertos caen totalmente en picado en la franja de mayores de 65 años.

La vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95% en contagios leves y del 100% en infecciones que causen la muerte

Desde el verano hasta finales de año hubo que sumar casi 100 víctimas mortales más a causa del coronavirus. Sin embargo, a partir de enero se empezó a notar un descenso en esta trágica curva. Al principio, por el efecto que ya confiere la primera dosis, y desde marzo porque la inmunidad completa ya hace casi imposible una infección tan grave que desemboque en la muerte. La vacuna de Pfizer, que es la que se ha utilizado en residencias garantiza un 95% de inmunidad -no contagiarse-, pero alcanza el 100% cuando se habla de fallecimiento. Se puede contraer el virus, pero es prácticamente imposible que cause la muerte.

Los números de esta última semana son especiales porque están incluidos en la tercera ola -la más impactante hasta el momento- y aún así son mejores que los del verano. Es cierto que desde el 1 de junio hasta el 14 de julio no se registró ninguna muerte en las residencias salmantinas, pero sí que hubo un constante baile en las cifras de contagiados y sospechosos, que subían y bajaban de una semana para otra.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, confirmó esta semana que se ha llegado al 100% de las residencias de ancianos de Castilla y León, aunque no todos los usuarios han sido vacunados. En concreto, dijo que “en torno al 2 de los mayores” que viven en estos lugares que no han recibido la vacuna, “ya sea porque se trata de personas de una edad muy avanzada y vulnerables o por contar con alguna patología que no es compatible con la vacuna”, especificó.