La tilde de la polémica: ¿Sólo o solo? Esto recomiendan desde la Universidad de Salamanca

Se avecina “tormenta” en la Real Academia Española (RAE). La noticia saltó el pasado jueves por la noche: “La RAE rectifica y devuelve la tilde a sólo trece años después”, titulaba “ABC” después del pleno de la Academia en el que los “tildistas” encabezados por el escritor Arturo Pérez-Reverte daban por ganada la “batalla”. Pero la RAE ha aclarado que no se ha modificado la doctrina de la Ortografía, sino que solo se expresa de forma más clara.

Así lo cree también el catedrático emérito de Lengua Española de la Universidad de Salamanca y académico correspondiente Julio Borrego: “La Academia nunca ha dicho que se acentúe el solo cuando es adverbio y no es adjetivo; siempre ha dicho que se acentúe cuando es adverbio y hay peligro de ambigüedad. Lo que hizo la Ortografía de 2010 fue decir que, incluso si había peligro de ambigüedad, se podía quitar”, explica el profesor del Estudio que, desde su punto de vista, considera que lo correcto es no poner la tilde y argumenta: “El acento diacrítico se salta la norma de acentuación para distinguir dos palabras que se pueden confundir, pero siempre es una palabra tónica y una átona, por ejemplo, el sí con acento tiene acento fonético y el si sin acento, no tiene acento fonético. La única excepción en la que esto se hacía era con el solo, que siendo tónica como adjetivo y como adverbio llevaba acento como adverbio. La gente dice que hay ambigüedades y por eso hay que poner la tilde; sin embargo, hay miles de palabras en español que son ambiguas y no llevan acento. Si yo digo “quedo contigo en el banco”, ¿de qué banco te estoy hablando? Según esas personas tendría que llevar tilde uno de los dos para terminar con la ambigüedad, pero no es así, no lleva tilde”.

“Cuando hicieron el cambio me escribió un amigo y me preguntó cómo se distinguirían los dos sentidos de la frase ‘esta noche voy a tener sexo solo’ y yo le dije: ‘De la misma manera que distinguimos esta noche voy a tener sexo seguro’’. Es el mismo caso, ambas significan dos cosas. Así que cuando Pérez Reverte dice “es que yo me trabo cuando llego a un solo y veo que hay ambigüedad, tendría que trabarse con banco, seguro y montones de palabras”, asegura el académico correspondiente de la RAE.

Julio Borrego recuerda que la Academia fue partidaria de quitar la tilde a solo y al final dejó su uso en caso de peligro de ambigüedad por la polémica que generó el cambio. Ahora, insiste, ha redactado de otra forma la norma: “En la Ortografía pone ‘se podrá prescindir’ y parece que ahora dicen ‘se podrá poner”. Las dos formas tienen en común el ‘podrá’ que es el que hace que las dos cosas sean iguales”.