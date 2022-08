La tercera ‘catedral’ de Salamanca fue construida hace 2.600 años

La nueva campaña arqueológica que se está desarrollando este agosto en el parque arqueológico se ha topado con la que, hasta el momento, sería la primera construcción sacra de la ciudad de Salamanca, con la “catedral” del antiguo poblado de la primera Edad de Hierro. Todo indica que “el culto, la religiosidad o los ritos que se llevaron a cabo en ella tenían una raigambre de naturaleza oriental”. Un año después de localizar en la casa contigua, en la cabaña del “patriarca” de esta aldea prehistórica del siglo VII y VI a.C., un amuleto de la diosa egipcia Hathor, así como otras piezas —cuentas de collar y fragmentos de cerámica de fayenza—, este nuevo trabajo refuerza la tesis de como, a través de las rutas comerciales, los primeros salmantinos recibían importantes influencias egipcias y fenicias. Un influjo que no solo afectaba al uso de determinados materiales y joyas, sino que también se percibe en la arquitectura y la religiosidad. Resultaría menos llamativo si este poblado estuviese más cerca de la costa mediterránea y de las rutas marítimas de aquella época. Pero, ahora está claro que los ecos de aquellas antiguas civilizaciones orientales llegaron hasta el interior de la Península Ibérica. Se expandieron hasta la prehistórica Salamanca.

¿Un templo? “Puede cumplir la función de templo. Pero preferimos ser cautos”, apunta Padilla. “Hay que investigar más. Es un edificio en el que se realizaban un conjunto de actividades rituales, sacras, no domésticas, destinada a actos litúrgicos asociados a la comensalidad”, añade Alario, quien explicará los nuevos hallazgos a los cada vez más numerosos visitantes del Cerro. Los arqueólogos ya sabían que no era una casa al uso. Para empezar es de planta rectangular. Aunque la mayoría de las que se han descubierto en el Cerro son de planta circular, hay alguna que también tiene esta forma, pero en el caso del edificio 3 —en el que se está investigando actualmente— la disposición no era la habitual con un vestíbulo y un hogar central. Durante la excavación —se ha profundizado más de dos metros, hasta llegar a la roca madre—, se ha encontrado una superposición de cenizales, separados por capas de arcilla, y todo ello rematado por un suelo de “ladrillos” adobe. “Se ve que ha habido una actividad de comensalidad muy importante en torno a esta zona”, apunta Padilla. “En el mundo antiguo la celebración y los ritos estaban vinculados a comer y beber”, aclara Macarro.