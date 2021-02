La Salina no descarta ahora recuperar la escultura ‘hecha trizas’ de Venancio Blanco

Poco después de negar su existencia y su autoría, la Diputación de Salamanca no descarta recuperar la escultura en piedra de Venancio Blanco “hecha trizas” tras permanecer tres décadas a la intemperie y sin cuidado alguno en los jardines del Centro Reina Sofía de la capital. Así lo anunció el diputado de Cultura, David Mingo, quien, en presencia de Francisco Blanco, presidente de la Fundación Venancio Blanco, se comprometió “llevar a estudio” esta pieza y “ver si es posible o recomendable su recuperación”.

Consciente de la que obra está muy dañada, Mingo señaló a LA GACETA, tras el revuelo que ha levantado la “pérdida” de la citada escultura, que “se interesará personalmente” por analizar el estado de la pieza y estudiar una posible restauración. “No sé si se podrá o no arreglar; lo veo difícil, ya que no sé si están todas las piezas”, apostilló el diputado de Cultura, quien, a su vez, se comprometió a hacer lo mismo con el resto de piezas —que actualmente se encuentran a buen recaudo en el Centro Documental del Reina Sofía—y, “si se consideran obras recuperables y con valor artístico, proceder a su restauración y su exhibición posterior”.

Y en esta tarea no estará solo. La Fundación Venancio Blanco, a pesar de que señala “no tener constancia de la existencia de esta obra”, ni que los fragmentos de la pieza retirada del pedestal de los jardines del Reina Sofía “se correspondan con una obra de Venancio”, se comprometió a colaborar con la Diputación en la identificación de esta pieza y en su posible recuperación. “Colaboraremos en todo lo que la Diputación nos pida; estudiaremos el tema y después veremos qué actitud tomar, porque lo que menos me gusta es la polémica”, subrayó a LA GACETA Francisco Blanco, presidente de la Fundación Venancio Blanco, sin cerrar la puerta a que la obra fuera de su padre, “ya que él no hablaba de todo lo que salía de sus manos”.

Más dudas mostró el actual vicepresidente de la Fundación, José Félix García, quien, ante el revuelo causado por esta denuncia, llegó a culpar a los alumnos que participaron en el taller de arte de 1985 de haber llevado a esta situación, “porque antes de acudir a la prensa podían haberse dirigido a la Fundación”, señaló, al tiempo que insistió, como el que echa balones fuera, en que “no hay ninguna certeza de que Venancio hubiera considerado esa pieza como una escultura terminada” y que a partir de ahora “será imposible decidir que esa escultura tenga relación con los trozos que se han encontrado”.

Y ante la polémica que ha suscitado la pérdida, por descomposición, de la escultura de Venancio Blanco, el diputado no adscrito José Francisco Bautista —el primero en denunciar esta situación, que incluso llegó al pleno de la Diputación del pasado mes de enero—, calificó de “demoledoras” las pruebas aportadas por LA GACETA y arremetió contra el diputado de Cultura por “defender tan rotundamente una moción que se ha demostrado, con imágenes, que no tenía razón; me parece lamentable y la situación en la que queda David Mingo no es nada buena”, afirmó Bautista, quien recomendó al diputado de Cultura “ir mejor documentado a los plenos, porque en esta ocasión la información que le dieron no era la correcta”, apostilló.