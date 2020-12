Los primeros 40 pacientes que han estrenado el nuevo Hospital de Salamanca hablaban de “ilusión” por ser protagonistas de una fecha tan especial “a pesar de que acudir a un hospital casi nunca es por un buen motivo”.

Se da la casualidad de que citada en el primer turno de consultas estaba Regina Moreiro, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca. “Estaba citada hace un mes, así que no ha sido porque yo sea la presidenta”, asegura. Moreiro, que ha liderado numerosas Mareas Blancas para exigir la apertura de este proyecto, destacó que las nuevas instalaciones suponen un cambio evidente. “Todo está nuevo, luminoso, más bonito...”, y se alegra de que el edificio ya sea una realidad: “Es una alegría poder estrenarlo, pero ojalá no me hubiera tocado venir”, reconoce al tratarse de un problema de salud.

Según explicaron a este diario fuentes hospitalarias, una de la primeras pacientes que estaba citada era una religiosa, aunque finalmente no fue la primera en entrar.

Desde antes de las 9:30 de la mañana fueron llegando usuarios que, aunque habían recibido un plano informativo, se mostraban aún desorientados frente a la novedad de acceder por el nuevo vial y buscar entre los distintos accesos que tiene el edificio.

“A mí me habían llamado la pasada semana para cambiarme la cita que tenía desde hace un mes y para informarme de que sería en el nuevo Hospital, pero justo el día antes de la consulta hemos recibido todos una carta por Seur para recordarnos que teníamos esta cita y para recibir un mapa explicativo de cómo llegar”, relata una de las pacientes que este miércoles tenía consulta con el equipo de Rehabilitación.

La sensación imperante entre los pacientes consultados es que “todo está bien organizado”, y relatan: “Nada más llegar tienes que limpiarte las manos y ya hay una persona que te recibe y te acompaña hasta el servicio con el que tienes cita. Te mandan a la recepción, toman tu carta y allí te entregan un ticket con tu turno de entrada. En las salas de espera hay unas pantallas para saber cuándo te toca. La verdad es que todo ha ido con mucha puntualidad”.

El primer día de estreno en Rehabilitación sirvió de toma de contacto, exclusivamente con consultas, mientras que hoy ya se iniciarán todos los tratamientos que estaban pautados en el Virgen de la Vega.

Donde sí hubo tratamientos fue en el departamento de Oncología Radioterápica. El número de pacientes tratados cada día dependerá de los ajustes del acelerador lineal, pero la previsión es irradiar diariamente a un mínimo de dos enfermos y un máximo de cinco.

El ambiente entre los profesionales era casi de euforia: “No es como enviar un cohete a la luna... pero casi. Primer tratamiento de Radioterapia en el Nuevo Hospital Universitario de Salamanca”, destacaba el doctor Luis Alberto Pérez Romasanta en sus redes sociales.