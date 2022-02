La opinión de los parlamentarios salmantinos del PP sobre la crisis interna de su partido

Cada capítulo de la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso echa más leña al fuego. En un día de cruce de declaraciones, los posicionamientos a través de las redes a favor de uno u otro se fueron disparando. Sin embargo, entre los senadores y diputados del PP por Salamanca reina el silencio, la prudencia y la cautela.

La senadora Esther del Brío resume la situación de intranquilidad del partido y la necesidad de no echar más leña al fuego: “Lo mejor es el silencio, no aportar ruido y esperar con confianza que sean capaces de resolverlo”. La parlamentaria reconoce que “hay que pedir perdón a los votantes, militantes y todo aquel que haya confiado en algún momento en las siglas del PP”. Por ello, pide que en el proceso que debe abrirse “opine y entre en juego todo el mundo con responsabilidad que pueda poner sensatez”. A la hora de resolver esta situación, pide que no sea una decisión de “una u dos personas”, sino que participe en el diálogo “toda la gente que tiene experiencia en la gestión de un partido”.

Del Brío evita ponerse de un lado u otro. “Cada uno tenemos nuestras preferencias”, aunque señala que decir un nombre ahora “solo aporta ruido y no ayuda”. “Si tengo que decidir algún día, lo haré pero de momento es mejor la prudencia”. Por ello, parte de la base de que se ha cometido “un error gigante” del que antes que “buscar culpables” hay que tratar de “dar soluciones”. “Desde luego lo que hay que hacer es borrar heridas y resolver. Si van a rodar cabezas, que sean las que deben y cuanto antes, pero de forma meditada”.

Con el mismo mensaje, el senador Gonzalo Robles reconoce que es el momento “de ser prudentes” tanto por “lógica” como por “cariño al propio partido. “No vamos a aportar nada”, asume a la vez que pide que los cauces correctos para solucionar la crisis se abran “a través del diálogo”. “Esperamos que haya cauces abiertos al diálogo cuanto antes y no enrocarse en situaciones y comunicarse a través de los medios de comunicación. Se tienen que sentar cara a cara las personas y buscar una solución porque es lo que nos piden no solo los afiliados, los votantes y, en general, todo el país”.

Por su parte, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro evitó realizar ninguna declaración al señalar que “no es el momento adecuado”, al igual que para posicionarse u opinar sobre la actualidad del partido.

Ni #YoConAyuso ni #YoApoyoaCasado entre los políticos salmantinos del PP. Por el momento, el silencio y la prudencia está imperando en todos los campos. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, no ha mostrado ninguna opinión en redes sobre este conflicto interno, así como ninguno de los ediles del PP en el Ayuntamiento. La guerra de hastagsno ha entrado al menos por el momento entre los populares salmantinos, en las instituciones.

Al margen de las declaraciones realizadas ayer por Alfonso Fernández Mañueco, tampoco los procuradores electos por el PP han roto el silencio ni han querido posicionarse como sí se hizo a nivel nacional con las campañas en las que algunos populares se alineaban con la presidente con el lema #YoConAyuso, otros hacían lo propio defendiendo a Pablo Casado.