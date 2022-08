La odisea de ayudar a limpiar el monte

No obstante, recuerda que para coger las ramas caídas no deben utilizarse ni maquinaria, ni podas para evitar el riesgo de incendio, ya que con las chispas podría provocarse un fuego, sobre todo con las altas temperaturas. Salamanca se mantiene en riesgo extremo de incendios. Desde este departamento se nos insta a entrar en la web de Medio Ambiente donde, según nos indican, vienen especificados todos los consejos y normativas.

No obtenemos una respuesta clara y acudimos a la fuente de información que se supone que es la web de Medio Ambiente. Entramos en el tríptico de las ‘Buenas prácticas para evitar incendios forestales’ y no hay ni rastro de nuestras preguntas: ‘Época de peligro de incendios forestales’; ‘recomendaciones en caso de incendio’ y ‘buenas prácticas’ para evitar los fuegos junto a las recomendaciones de no hacer barbacoas, no acampar y recoger la basura.

También el documento pone énfasis en las precauciones a la hora de hacer fuego en el monte y la única referencia a la vegetación se refiere al caso de tener una casa en el monte “mantener una franja de 25 metros despejada alrededor de la vivienda”. En ninguno de los documentos aparece ninguna mención expresa a la ambigüedad del aprovechamiento forestal, la limpieza del monte por los ciudadanos o la recogida de piñas, material altamente inflamable.