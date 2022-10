La nueva tarifa bonificará el precio del gas a 6.300 comunidades de vecinos

6.300 comunidades de vecinos de Salamanca son candidatas a incluirse dentro de la nueva Tarifa de Último Recurso TUR-4 del gas por la que el Gobierno bonificará el precio del combustible hasta finales de 2023. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, ha trascendido que el Ejecutivo bonificará el 50% del recibo de estas comunidades de vecinos con caldera de gas, que se habían quedado fuera de las ayudas que se ofrecían a los propietarios de calderas individuales por considerarlas grandes consumidores.

“Hasta que no se concreten las condiciones no podemos hacer una valoración, aunque de entrada todo lo que sea deducir costes, bienvenido sea”, considera Ángel Hernández, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca. Aún así, insiste en que no hacía falta crear una nueva tarifa. “La solución a nuestra situación entra en la línea de aplicar la misma TUR que a los consumidores domésticos. No hacía falta anunciar nada, no requiere elaborar estudios complicados ni poner a trabajar técnicos”, recrimina. Sobre todo lamenta la demora con la que se adopta la solución, a pesar de que los colegios de administradores de fincas llevan más de un mes advirtiendo de este agravio comparativo a las comunidades con caldera de gas. “El frío nos está dando una tregua en Salamanca, pero ya tenemos compañeros de Burgos y de Valladolid que piden encender las calefacciones, por lo que subirán el gasto y los costes”.

Advierte de que las comunidades afrontan este invierno sin ahorros, algo que hará más difícil encajar la descomunal factura del gas que esperan, después de que los precios se hayan multiplicado por la guerra de Ucrania. “Las cuotas de verano de los vecinos se dedican al ahorro para afrontar el gasto de los meses fríos, pero este año abordamos el invierno sin colchón”, avisa Hernández.

Cabe recordar que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó la medida dentro de un paquete de ayudas a las familias para afrontar la crisis energética, al que se unirá el próximo martes otro complementario que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros.