La M.O.D.A. vuelve a Salamanca: “Seguimos siendo los mismos que tocaban en los bares”

Desde la batería, Caleb Melguizo marca el latido vital de esta ecléctica banda burgalesa, embarcada en su gira “Alguna ola”, título de su último disco donde presenta en directo sus últimas canciones nuevas recogidas en ”Ninguna ola”, su trabajo anterior.

-Salamanca tiene muchos recuerdos para ustedes.

-En Salamanca hemos estado de muchas maneras. Primero en bares y salas pequeñas, alguna muy mítica. Luego estuvimos en el FÀCYL, el CAEM , ya en la Plaza Mayor... Por entonces estábamos más cerca de nuestra época universitaria, conectábamos muy bien y disfrutábamos muchísimo.

-Y aquella vez que improvisaron un concierto acústico en la plaza de Monterrey... ¿recuerda?

-¡Es verdad! Vino tanta gente a la sala donde íbamos a tocar que decidimos hacerlo en la calle. No sé si la gente oyó mucho, pero fue una experiencia muy chula.

-Vienen de grabar. ¿Qué se puede contar?

-Pues la verdad, se puede contar muy poco. Que grabamos en Francia y que lo hicimos con Gorka Urbizu (“Berri Txarrak”, grupo navarro recientemente disuelto). Ya iremos contando más.

-Con Gorka ya colaboraron desde el primer disco de la banda. Sería una especie de “el octavo miembro de La M.O.D.A.?

-Más que un componente, es un referente para nosotros. Tiene una carrera mucho más extensa, siempre nos ha gustado como hicieron las cosas en Berri Txarrak y para nosotros es un placer volver a colaborar con él. Pero no me tire de la lengua que no puedo contar más, jejeje...

-¿Que se va a encontrar el público salmantino el día 9?

-Cada concierto nuestro es diferente. Nosotros vamos con una propuesta, que luego puede cambiar en función de la interaccción con el público. Eso es lo que hace mágico un concierto, la conexión. Y eso intentaremos. Tocaremos canciones de nuestro ultimo disco “Ninguna ola” y de los anteriores, una selección de temas para que la gente disfrute, se olvide un poco de todo esto y siga apostando por la cultura.

-Entonces su setlist de cada concierto suele ser, digamos, flexible, ¿no?

-Aunque el concierto sea parecido a lo que haríamos con limitaciones, nos gusta incorporar canciones según cómo nos sintamos. El concierto no puede ser una mera ejecución, un trabajo de fichar a la entrada, tocar hora y media y listos. De todas formas, cambiar sobre la marcha no es lo más habitual, hay que tratar que a alguno del equipo no le de un ataque al corazón, jajaja... Mola que sea algo orgánico, que dependa de cómo estemos todos concentrados. Eso hace que cada concierto sea distinto. Esperemos que en Salamanca sea así.

-¿Añoran aquella energía colectiva de los Festivales?

-Es verdad que los festivales son una celebración muy grande en torno a la música, son la caña. Pero también es cierto que después de año y medio parados, cada concierto que damos lo celebramos como el más grande que hemos hecho. Después de varios en pequeño formato, ¡el concierto de Salamanca nos parece un superfestival!.

-Diez años ya en carretera. ¿Qué le ha aportado esta experiencia?

-Todos evolucionamos con el tiempo. Convivir mucho tiempo con una banda obliga a conciliar los distintos caracteres. Aunque sean tus amigos, los roces que siempre surgen son parte del crecimiento común y eso es lo más chulo, saber que no estás solo.

-¿Donde diría que radica la fuerza de La M.O.D.A.?

-Uf, qué pregunta más difícil... Por un lado, las letras son muy importantes. Nos gusta cómo David (Ruiz, cantante) es capaz de expresar e inspirar cosas tan profundas con la música. Creo que como grupo hemos sabido apoyarnos y madurar juntos. Y ahora estamos en un buen momento.

-Ser de Burgos y mantener las raíces bien firmes en su origen ¿imprime carácter de alguna forma?

-Tal vez. Nosotros siempre hemos vivido ajenos al mundillo de la industria musical. Somos un grupo autogestionado, que hemos recibido desde el principio el apoyo de compañeros y amigos que a su vez daban la chapa a sus amigos, igual en Salamanca que los que iban de Erasmus, para que nos oyeran y nos contrataran. Y luego Burgos te mantiene más cerca de la realidad. Al final ser artista no es más importante que otro trabajo, que ser profesor... bueno, te diría que un profesor sí es más importante.

-Para terminar, envíe un mensaje a los salmantinos. ¿Por qué no deben perderse su concierto?

-A quienes ya nos conocen, les diría que seguimos siendo los mismos. Que tenemos muchas ganas de volver y hacer lo que hacíamos hace años en los bares de Salamanca. Y a quienes no nos hayan escuchado, queremos que formen parte de ese día y que entre todos hagamos un concierto de celebración.

