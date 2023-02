La lucha de Germán contra el cáncer con solo 17 años: “Casi me rindo, pero la familia pesó más que la muerte”

Ahora celebra cada 13 de febrero como si fuera su cumpleaños. “El día de mi trasplante volví a nacer, es mi cumple-vida. Es un orgullo poder estar aquí para celebrarlo y en parte también es un homenaje por los que ya no están”, declara.

El 13 de febrero de 2019 fue su trasplante de médula y previamente recibió cuatro días de quimioterapia para dejar su médula a cero, dos días de descanso y al siguiente una transfusión. Después estuvo ingresado en el TAMO (Trasplante Alogénico Médula Ósea) y el 5 de marzo le dieron el alta porque todo estaba “bien”. “El 7 de marzo volví a urgencias por una fiebre y no volví a mi casa hasta el 18 de febrero de 2020, un año entero viviendo en un hospital ”, explica Germán Sánchez.

Cuando tenía 17 años le diagnosticaron la enfermedad. “Estaba desayunando en la habitación y llamó la médica a la puerta, me preguntó que si prefería terminar el desayuno y yo le dije que no esperara porque quería saberlo ya”, expresa Germán Sánchez .

“Durante una semana entubado le dijeron a mis padres y a mi hermana que ya no había nada que hacer, que habían luchado todo lo posible y que entraran a despedirse de mí . Así fue, entraron en la UVI y no hay nada más duro en la vida que tener que despedirse de unos padres con apenas 19 años. Desde ese día creo en los milagros”, manifiesta Germán Sánchez, un guerrero que ha logrado superar un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer en la sangre.

Germán Sánchez con regalos del Real Madrid C. F. el 6 de enero de 2019

Germán Sánchez con regalos del Real Madrid C. F. el 6 de enero de 2019

Durante todo ese tiempo en la habitación del hospital, Germán pasó por diferentes estados de ánimo. “Al principio me sentía fuerte y pensaba que todo iría bien, pero con el paso del tiempo decaí debido a estar tanto tiempo encerrado ahí. Muchas veces pensaba en tirar la toalla, pero todo lo que tenía alrededor, familia, amigos y todo lo bueno, pesaba más que la muerte”, añade.

El apoyo de su familia fue su vitamina día tras día. “Me siento muy afortunado de tener la familia y los amigos que tengo. Ellos han estado a mi lado durante todo este tiempo, ha sido muy importante para mí el sentirme querido en un momento delicado de la vida”, explica.

En el hospital sus días se convirtieron en una “monotonía” constante y llegó a sentir “envidia” hacia los demás jóvenes. “Sentía frustración cuando miraba las redes sociales y veía a la gente de mi edad haciendo viajes, saliendo de fiesta o simplemente disfrutando”, reconoce.

A parte de la enfermedad, lo más duro para Germán ha sido perder a compañeros de planta. “Estar allí tanto tiempo me hizo relacionarme con compañeros de batalla con los que coincidía día tras día en tratamientos o consultas. Por desgracia he perdido a muchos. El último ha sido el más doloroso, mi “padre” Feliciano, recuerdo solo cosas buenas de él como la positividad que me transmitía con sus ganas de vivir”, recuerda.

Por el Día Internacional del Cáncer Infantil, Germán pide más investigación para salvar vidas como la suya y quiere animar a la gente a que no dude en hacerse donante de médula. “Pueden salvar a personas a coste cero, sin dolor, sin secuelas y de una forma sencilla”, concluye.